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Haberler Fotohaber Malulen Emeklilik Şartları - Yeni Yasaya Göre Malulen Emekli Olma Şartları ve Yüzdeleri
Giriş Tarihi: 26.05.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 15:56

Malulen Emeklilik Şartları - Yeni Yasaya Göre Malulen Emekli Olma Şartları ve Yüzdeleri

Malulen kelime anlamı olarak sakat durumunda olan ya da hasta olan iş göremez durumunda olan anlamlarına gelmektedir. Malulen emeklilik ise bu hastalık durumundan dolayı kişinin artık iş göremeyecek durumda olması ve emekli olması durumudur. Rahatsızlığı ya da engeli olan pek kişi malulen emekli olmaktadır. Peki malulen emeklilik şartları nelerdir? Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri kaçtır? Erkeklerde ve kadınlarda malulen emekli olma şartları aynı mıdır? Malulen emeklilik ile ilgili merak edilen pek çok şeyi sizler için araştırdık ve yazımızda yer verdik.

Malulen Emeklilik Şartları - Yeni Yasaya Göre Malulen Emekli Olma Şartları ve Yüzdeleri

Emeklilik denildiğinde üç çeşit emeklilik türü akıllara gelmektedir. Biri sağlıklı bireylerin normal bir şekilde emekli olması ise diğer ikisi engelli ve hastalığı yüzünden çalışamayacak durumda olanlara yönelik emeklilik türüdür. Bunlar malulen emeklilik ve engelli emekliliğidir. Malulen emeklilik ve engelli emekliliği özünde aynı gibi görünce de ufak farklar bulunmaktadır. Malulen emeklilik hastalık ya da sakatlıktan dolayı emekli olmak iken engelli emekliliği bir engel durumda olup engeli nedeniyle emeklilik hakkı kazanmasıdır. Peki engelli emeklilik şartları ve malulen emeklilik şartları nelerdir? Malulen emeklilik hastalık yüzdesi kaç olması gerekmektedir? Sorularının cevapları ve merak edilen pek çok şey yazımızın devamında yer almaktadır. Okumaya devam ederek detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Malulen Emeklilik Şartları - Yeni Yasaya Göre Malulen Emekli Olma Şartları ve Yüzdeleri

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Malulen emekli olmak için kişinin çalışırken bir sakatlık geçirmiş olması ya da belli bir oranda hastalığının olması gerekmektedir. Peki yeni yasaya göre malulen emekli şartları nelerdir? Malulen emeklilik şartları aşağıda verildiği gibidir:

  • Malulen emekli olabilmek için öncelikle kişi sigortalı olması gerekmektedir.
  • Sağlık durumu çalışmaya elverişli olmamalıdır.
  • Sigortalı olma şartı en az 10 yıldır. 10 yıldan az sigortası olan kişiler malulen emekli olmaya hak kazanamamaktadır.
  • 1800 gün prim ödemesi olması gerekmektedir.
  • Kişinin %60 oranında hastalık tanısı olmalıdır.

Yukarıda da belirtildiği gibi kişinin malulen emekli olması için iki şart bulunmaktadır. Biri sigorta süresi diğeri ise sağlık durumudur. Erkeklerde ve kadınlarda malulen emekli olma şartları aynıdır. Her iki cinsiyet için de sigorta ve sağlık faktörü geçerlidir.

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Malulen Emeklilik Şartları - Yeni Yasaya Göre Malulen Emekli Olma Şartları ve Yüzdeleri

2022 Malulen Emekli Maaşı Ne Kadar?

Emekli maaşları bilindiği gibi SGK ve devlet tarafından belirlenmektedir. 2022 yılı malulen emekli maaşı en düşük 2500 ₺ olup 2500- 7000 ₺ arasında değişi göstermektedir. Bu değişim kişinin emeklilik süresine ve hastalık derecesine göre değişmektedir. Hastalık yüzdesi yüksek kişiler daha yüksel maaş almaktadır.

Malulen Emeklilik Şartları - Yeni Yasaya Göre Malulen Emekli Olma Şartları ve Yüzdeleri

Malulen Emeklilik Hastalık Yüzdeleri Ne Kadardır?

Malulen emekli sayılabilmek için belli bir oranda kişinin rahatsızlığı olması gerekmektedir. Malulen emekli olmak için gerekli hastalık yüzdeliği şu şekildedir:

  • %40 üzerinde özrü bulunanlar için %50 ila %59 arasında hastalık yüzesine sahip olmaları gerekmektedir.
  • %40 ila %49 arasında hastalığa sahip olanlar az özürlü kabul edilmedir ve sigorta şartı 18 yıl olması gerekmektedir.

Kısacası bir kişinin malulen emekli olabilmesi için %40 ila %60 arasında bir özre sahip olması gerekmektedir.

Malulen Emeklilik Şartları - Yeni Yasaya Göre Malulen Emekli Olma Şartları ve Yüzdeleri

Engelli Emeklilik Şartları Nelerdir?

Engelli emeklilik şartları ile malulen emeklilik şartları birbiri ile aynıdır. Aynı malulen emeklilikte olduğu gibi sigorta ve sağlık koşulu bulunmaktadır. Engelli emekliliği genelde malulen emekli olamayan kişiler için başvurulan bir yöntemdir.

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