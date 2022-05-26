Malulen Emeklilik Şartları - Yeni Yasaya Göre Malulen Emekli Olma Şartları ve Yüzdeleri

Malulen kelime anlamı olarak sakat durumunda olan ya da hasta olan iş göremez durumunda olan anlamlarına gelmektedir. Malulen emeklilik ise bu hastalık durumundan dolayı kişinin artık iş göremeyecek durumda olması ve emekli olması durumudur. Rahatsızlığı ya da engeli olan pek kişi malulen emekli olmaktadır. Peki malulen emeklilik şartları nelerdir? Malulen emeklilik hastalık yüzdeleri kaçtır? Erkeklerde ve kadınlarda malulen emekli olma şartları aynı mıdır? Malulen emeklilik ile ilgili merak edilen pek çok şeyi sizler için araştırdık ve yazımızda yer verdik.