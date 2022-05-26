Malulen Emeklilik Şartları - Yeni Yasaya Göre Malulen Emekli Olma Şartları ve Yüzdeleri

Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

Malulen emekli olmak için kişinin çalışırken bir sakatlık geçirmiş olması ya da belli bir oranda hastalığının olması gerekmektedir. Peki yeni yasaya göre malulen emekli şartları nelerdir? Malulen emeklilik şartları aşağıda verildiği gibidir:

Malulen emekli olabilmek için öncelikle kişi sigortalı olması gerekmektedir.

Sağlık durumu çalışmaya elverişli olmamalıdır.

Sigortalı olma şartı en az 10 yıldır. 10 yıldan az sigortası olan kişiler malulen emekli olmaya hak kazanamamaktadır.

1800 gün prim ödemesi olması gerekmektedir.

Kişinin %60 oranında hastalık tanısı olmalıdır.

Yukarıda da belirtildiği gibi kişinin malulen emekli olması için iki şart bulunmaktadır. Biri sigorta süresi diğeri ise sağlık durumudur. Erkeklerde ve kadınlarda malulen emekli olma şartları aynıdır. Her iki cinsiyet için de sigorta ve sağlık faktörü geçerlidir.