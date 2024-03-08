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Haberler Fotohaber Manisa iftar vakti 2024: 11 Mart Manisa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 21:38 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 21:38

Manisa iftar vakti 2024: 11 Mart Manisa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Ramazan İmsakiye 2024 yayınlandı. Buna göre; il il iftar saatleri, imsak ve sahur vakti de belli oldu. Mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşayan müslümanlar ilk oruçlarını açacak. Vatandaşlar yaşadıkları illerdeki iftar saati bilgisini öğrenmek istiyor. Bu noktada Manisa iftar vakti saat kaçta, Manisa akşam ezanı saat kaçta okunacak gibi sorulara yanıt arıyor. İşte, 2024 Manisa İmsakiye ve namaz vakitleri.

Manisa iftar vakti 2024: 11 Mart Manisa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiren vatandaşlar kendi illerindeki iftar saatlerini öğrenmek istiyor. Diyanet tarafından 2024 Ramazan imsakiyesi yayınlanırken il il iftar saati ve imsak, sahur vakti belli oldu. Bu kapsamda Manisa iftar saati ile akşam ezanı saat kaçta okunacak merak ediliyor. Ramazan imsakiyesi ile Manisa iftar saati ve imsak vakti bilgileri…

Manisa iftar vakti 2024: 11 Mart Manisa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

MANİSA SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Manisa İftar Vakti: 19:20

Manisa Sahur (İmsak) Vakti: 05:59

Manisa Teravih Namazı Vakti: 20:36
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Manisa İftar Vakti: 19:21

Manisa Sahur (İmsak) Vakti: 05:58

Manisa Teravih Namazı Vakti: 20:37

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Manisa İftar Vakti: 19:22

Manisa Sahur (İmsak) Vakti: 05:56

Manisa Teravih Namazı Vakti: 20:38

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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?


Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Manisa iftar vakti 2024: 11 Mart Manisa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

MANİSA HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Turgutlu HALLAÇOĞLU C.

Soma TURGUTALP MH.NALBANT C.

Ahmetli PAZARYERİ MESCİDİ

Yunusemre YUNUS EMRE C.

Alaşehir YILDIRIMBEYAZIT C.

Alaşehir YILDIRIMBEYAZIT C.

Selendi ŞEREFİYE C.

Gördes YEŞİLTEPE C.

Şehzadeler SULTAN C.

Şehzadeler DERVİŞALİ C.

Salihli İLHAMİYE C.

Saruhanlı GÖÇMEN C.

Kula GÖKÇEÖREN MH.YENİ C.

Kırkağaç GEBELER MH.YENİ C.

Kırkağaç İLYASLAR MH.AŞAĞI C.

Akhisar KANTARCIOĞLU C.

Şehzadeler NİŞANCI PAŞA C.

Şehzadeler NİŞANCI PAŞA C.

Turgutlu İSTASYON C.

Kula TAŞ MAH.C.

Yunusemre İVAZPAŞA C.

Kula KARAKAVUK C.

Kula ÇARŞI C.

Kırkağaç MÜFTÜ C.

Yunusemre FATİH SULTAN MEHMET C.

Manisa iftar vakti 2024: 11 Mart Manisa İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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