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Giriş Tarihi: 24.11.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 10:26

MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK? İşte oylama sonucu! Zincir marketler pazar günleri kapatılacak mı?

Zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması uzun süredir tartışılan bir konuydu. Bu konu, son olarak İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Meslek Komitesi tarafından düzenlenen bir çalıştayda ele alındı. Çalıştaya katılan tüm firmalar, marketlerin pazar günleri kapalı olması yönünde oy kullandı. Bu gelişme sonrası zincir marketlerin çalışma saatleri ve haftalık izin günleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Marketler pazar günleri kapalı mı olacak? İşte Zincir marketler pazar günleri kapatılacak mı sorusunun yanıtı ve konuyla ilgili son gelişmeler…

MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK? İşte oylama sonucu! Zincir marketler pazar günleri kapatılacak mı?

Marketler pazar günleri kapalı mı olacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul'daki marketlerin üye olduğu İTO Perakende Meslek Komitesi çalıştayında, "pazar günleri marketlerin kapatılması" konusu yeniden masaya yatırıldı. Çalıştayda market zincirlerin pazar günü kapalı olması durumunda tüketicilerin bakkallara yöneleceği ve böylece İstanbul'daki ekosisteme en az 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı belirtildi. Yapılan oylama sonrası ise ''Zincir marketler pazar günleri kapatılacak mı?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Genellikle hafta sonu izinli olan vatandaşlar, market alışverişini Pazar günü yapıyor. İşte, Pazar günleri zincir marketler kapatılacak mı sorusunun yanıtı…

MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK? İşte oylama sonucu! Zincir marketler pazar günleri kapatılacak mı?

MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK?

İstanbul'daki marketlerin üye olduğu İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Meslek Komitesi çalıştayında sektörün yıllardır üzerinde durduğu "pazar günleri bütün marketlerin kapatılması" konusu masaya yatırıldı.

Çalıştaya katılan tüm firmalar marketlerin pazar günü kapanması yönünde oy kullandı.

Zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması durumunda tüketicilerin bakkallara yöneleceği ve İstanbul'daki ekosisteme 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı öngörüldü.

İstanbul İl Tarım Müdürü ve İl Ticaret Müdürleri sektörün tüm aktörlerinin aynı fikirde olması halinde devlet kurumlarının böyle bir kararın alınmasına onay verebileceğini belirtti.

Ancak henüz kesin bir karara varılmadı. Kararın uygulanabilmesi için İTO ve Bakanlık tarafından onaylanması gerekiyor.

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MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK? İşte oylama sonucu! Zincir marketler pazar günleri kapatılacak mı?

SOSYAL HAYAT İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Çalıştayda ayrıca pazar günü market zincirleri kapalı olursa tüketicilerin bakkallara gideceğini ve İstanbul'daki ekosisteme en az 15-20 bin yeni bakkalın katılacağı belirtildi.

Bu durumda market çalışanlarının pazar günlerini aileleri ile geçirebilme olanağına kavuşarak sosyal hayat için de önemli bir adım atılacağına vurgu yapıldı.

MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK? İşte oylama sonucu! Zincir marketler pazar günleri kapatılacak mı?

ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPATILACAK MI?

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

''Pazar günü marketlerin kapalı olması tüketici açısından bir dezavantajdır. Ancak bakkal, manav, kasap gibi küçük esnafın yararına olacaksa tüketici buna katlanabilir.

Ne var ki bazı köylerde zincir marketler şube açtılar. Ayrıca birçok satış noktasında marketler yüksek, büyük üreticiden alabilme kapasitesine sahip oldukları için daha ucuz alıyorlar. İndirim uygulayıp düşük fiyatta satabiliyorlar. Küçük esnafımızdan sayılan bakkallarımızda böyle bir imkan yok.

MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK? İşte oylama sonucu! Zincir marketler pazar günleri kapatılacak mı?

Dolayısıyla zincir marketlerin pazar günü kapatılması tüketici açısından bir miktar külfet getirecektir. Ancak ülkemizin bakkal, manav, kasap gibi esnafın, tekel bayilerin bir nebze de olsa ayakta kalabilmesi için katkı sağlayacaksa biz tüketiciler buna katlanabiliriz.

Bazı küçük satış noktalarında tekel ürünlerini kredi kartı ile alınmak istendiğinde tüketicilerin banka komisyon farkı talep edilebiliyor. Oysa marketlerde böyle bir taleple karşılaşılmıyor.

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