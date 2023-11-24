MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK? İşte oylama sonucu! Zincir marketler pazar günleri kapatılacak mı?

Zincir marketlerin pazar günleri kapalı olması uzun süredir tartışılan bir konuydu. Bu konu, son olarak İstanbul Ticaret Odası (İTO) Perakende Meslek Komitesi tarafından düzenlenen bir çalıştayda ele alındı. Çalıştaya katılan tüm firmalar, marketlerin pazar günleri kapalı olması yönünde oy kullandı. Bu gelişme sonrası zincir marketlerin çalışma saatleri ve haftalık izin günleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, Marketler pazar günleri kapalı mı olacak? İşte Zincir marketler pazar günleri kapatılacak mı sorusunun yanıtı ve konuyla ilgili son gelişmeler…