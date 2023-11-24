MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK? İşte oylama sonucu! Zincir marketler pazar günleri kapatılacak mı?

Dolayısıyla zincir marketlerin pazar günü kapatılması tüketici açısından bir miktar külfet getirecektir. Ancak ülkemizin bakkal, manav, kasap gibi esnafın, tekel bayilerin bir nebze de olsa ayakta kalabilmesi için katkı sağlayacaksa biz tüketiciler buna katlanabiliriz.

Bazı küçük satış noktalarında tekel ürünlerini kredi kartı ile alınmak istendiğinde tüketicilerin banka komisyon farkı talep edilebiliyor. Oysa marketlerde böyle bir taleple karşılaşılmıyor.