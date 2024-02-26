Marmaray Saatleri - İstanbul Halkalı-Gebze Marmaray Sefer Saatleri (Hafta Sonu ve Hafta İçi)

Marmaray Çalışma Saatleri 2024

Marmaray hafta içi sefer saatleri genellikle sabahın erken saatlerinde başlar ve gece geç saatlere kadar devam eder. Hafta sonları ise sefer saatleri genellikle hafta içinden biraz daha farklı olabilir, özellikle sabah saatlerinde başlama ve gece geç saatlerde sona erme zamanları değişiklik gösterebilir.

Marmaray'ın sefer saatleri, İstanbul'un ulaşım ihtiyaçlarına göre düzenli olarak güncellenir ve toplu taşıma kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak amacıyla planlanır. Yolcular, Marmaray'ın resmi web sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla güncel sefer saatlerini öğrenebilirler.

Marmaray'ın sefer saatleri her istasyon için farklı olabilir, bu nedenle seyahat etmeden önce güncel bilgilere göz atmak önemlidir. İstanbul'un trafiğinden kaçınmak ve hızlı ve güvenilir bir şekilde seyahat etmek isteyenler için Marmaray önemli bir ulaşım alternatifidir.