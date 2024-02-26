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Haberler Fotohaber Marmaray Saatleri - İstanbul Halkalı-Gebze Marmaray Sefer Saatleri (Hafta Sonu ve Hafta İçi)
Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:53 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 15:56

Marmaray Saatleri - İstanbul Halkalı-Gebze Marmaray Sefer Saatleri (Hafta Sonu ve Hafta İçi)

Marmaray saatleri toplu taşımayı sık kullanan İstanbullular için bilinmesi elzem bir durumdur. Tren çalışma saatleri ve Marmaray sefer saatleri haftanın her günü için belirlenmiştir. Marmaray saatleri hafta sonu ve hafta içi değişiklik gösterebilir. Megakent sakinleri, Marmaray son saat ve kalkış saatlerine göre planlama yaparak seyahatlerini ayarlarlar. Şehir trafiğini önemli ölçüde azaltan bu aracın çalışma saatleri ile ilgili detaylı tüm bilgiler haberimizde.

Marmaray Saatleri - İstanbul Halkalı-Gebze Marmaray Sefer Saatleri Hafta Sonu ve Hafta İçi

Marmaray, İstanbul'un Avrupa ve Asya yakalarını birbirine bağlayan önemli bir ulaşım hattıdır. Günlük yaşamda milyonlarca insanın rahat ve hızlı şekilde seyahat etmesine olanak sağlayan Marmaray'ın saatleri önem arz eder. Marmaray sefer saatleri ve tren çalışma saatleri birçok İstanbullu tarafından araştırılmaktadır. Marmaray saatleri hafta sonu ve hafta içi değişiklik gösterir ve bu durum Marmaray son saat ve kalkış saatleri araştırmasını doğurur.

Marmaray Saatleri - İstanbul Halkalı-Gebze Marmaray Sefer Saatleri Hafta Sonu ve Hafta İçi

Marmaray Çalışma Saatleri 2024

Marmaray hafta içi sefer saatleri genellikle sabahın erken saatlerinde başlar ve gece geç saatlere kadar devam eder. Hafta sonları ise sefer saatleri genellikle hafta içinden biraz daha farklı olabilir, özellikle sabah saatlerinde başlama ve gece geç saatlerde sona erme zamanları değişiklik gösterebilir.

Marmaray'ın sefer saatleri, İstanbul'un ulaşım ihtiyaçlarına göre düzenli olarak güncellenir ve toplu taşıma kullanıcılarına daha iyi hizmet sunmak amacıyla planlanır. Yolcular, Marmaray'ın resmi web sitesi veya mobil uygulaması aracılığıyla güncel sefer saatlerini öğrenebilirler.

Marmaray'ın sefer saatleri her istasyon için farklı olabilir, bu nedenle seyahat etmeden önce güncel bilgilere göz atmak önemlidir. İstanbul'un trafiğinden kaçınmak ve hızlı ve güvenilir bir şekilde seyahat etmek isteyenler için Marmaray önemli bir ulaşım alternatifidir.

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Marmaray Saatleri - İstanbul Halkalı-Gebze Marmaray Sefer Saatleri Hafta Sonu ve Hafta İçi

Marmaray Seferleri Saat Kaça Kadar Sürüyor?

Marmaray seferleri genellikle sabahın erken saatlerinde başlar ve akşam saatlerine kadar devam eder. Marmaray seferleri 24 saat düzenlenmez. Sabah en erken sefer 05:58'de en geç 22:58'de Marmaray seferleri son bulmaktadır.

Gebze-Halkalı arasında 15 dakika aralıklarla hizmet veren Marmaray'da Ataköy-Pendik arasında ise 8 dakika aralıklarla ek tren seferleri yapılıyor. Gebze İstasyonu'ndan ilk tren saat 06:05'te son tren ise 22:50'de kalmaktadır. Halkalı İstasyonu'nda ise ilk tren 05:58 son tren ise 22:58'de hareket etmektedir.

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Marmaray Saatleri - İstanbul Halkalı-Gebze Marmaray Sefer Saatleri Hafta Sonu ve Hafta İçi

Marmaray Hafta Sonu Kaça Kadar Çalışıyor?

Marmaray cumartesi günü olduğu gibi pazar günleri de aynı saat aralıklarında hizmet vermektedir. Hafta sonunun gelmesi ile birlikte Marmaray çalışma saatleri değişmektedir.

Gebze'den kalkan son sefer saati 01.20'dir. Halkalı'dan kalkan son sefer saati 01.28'dir. 22.50 seferinden sonra yapılan seferler, her yarım saatte bir kalkmaktadır.

Öte yandan Marmaray'ın bayram ve resmî tatillerde sefer saatlerinde değişiklik yaşanabilmektedir. Bu dönemlerde en güncel bilgileri Marmaray'ın resmî web sitesinde bulabilirsiniz.

Marmaray Saatleri - İstanbul Halkalı-Gebze Marmaray Sefer Saatleri Hafta Sonu ve Hafta İçi

Halkalı Yönüne İlk Tren ve Son Tren

1. Gebze: 06:05 | 22:50
2. Darıca: 06:08 | 22:53
3. Osmangazi: 06:10 | 22:55
4. Fatih: 06:12 | 22:57
5. Çayırova: 06:14 | 22:59
6. Tuzla: 06:03 | 23:03
7. İçmeler: 06:06 | 23:06
8. Aydıntepe: 06:07 | 23:07
9. Güzelyalı: 06:09 | 23:09
10. Tersane: 06:11 | 23:11
11. Kaynarca: 06:14 | 23:14
12.Pendik: 06:02 | 23:17
13. Yunus: 06:04 | 23:19
14. Kartal: 06:07 | 23:22
15. Başak: 06:09 | 23:24
16. Atalar: 06:11 | 23:26
17. Cevizli: 06:14 | 23:29
18. Maltepe: 06:02 | 23:32
19. Süreyya Plajı: 06:04 | 23:34
20. İdealtepe: 06:06 | 23:36
21. Küçükyalı: 06:08 | 23:38
22. Bostancı: 06:10 | 23:40
23. Suadiye: 06:12 | 23:42
24. Erenköy: 06:00 | 23:45
25. Göztepe: 06:02 | 23:47
26. Feneryolu: 06:04 | 23:49
27. Söğütlüçeşme: 06:07 | 23:52
28. Ayrılıkçeşmesi: 06:10 | 23:55
29. Üsküdar: 05:59 | 23:59
30. Sirkeci: 06:03 | 00:03
31. Yenikapı: 06:07 | 00:07
32. Kazlıçeşme: 06:11 | 00:11
33. Zeytinburnu: 06:13 | 00:13
34. Yenimahalle: 06:02 | 00:16
35. Bakırköy: 06:04 | 00:18
36. Ataköy: 06:06 | 00:20
37. Yeşilyurt: 06:09 | 00:23
38. Yeşilköy: 06:11 | 00:25
39. Florya Akvaryum: 06:14 | 00:28
40. Florya: 06:16 | 00:29
41. Küçükçekmece: 06:19 | 00:33
42. Mustafa Kemal: 06:22 | 00:35
43. Halkalı: —: —

Gebze Yönüne İlk Tren ve Son Tren

Halkalı: 05:58 | 22:58
2. Mustafa Kemal: 06:01 | 23:01
3. Küçükçekmece: 06:04 | 23:04
4. Florya: 06:07 | 23:07
5. Florya Akvaryum: 06:09 | 23:09
6. Yeşilköy: 06:12 | 23:12
7. Yeşilyurt: 06:14 | 23:14
8. Ataköy: 06:02 | 23:17
9. Bakırköy: 06:04 | 23:19
10. Yenimahalle: 06:06 | 23:21
11. Zeytinburnu: 06:09 | 23:24
12. Kazlıçeşme: 06:11 | 23:26
13. Yenikapı: 06:00 | 23:30
14. Sirkeci: 06:03 | 23:33
15. Üsküdar: 06:07 | 23:37
16. Ayrılıkçeşmesi: 06:11 | 23:41
17. Söğütlüçeşme: 06:14 | 23:44
18. Feneryolu: 06:02 | 23:47
19. Göztepe: 06:04 | 23:49
20. Erenköy: 06:06 | 23:51
21. Suadiye: 06:08 | 23:53
22. Bostancı: 06:11 | 23:56
23. Küçükyalı: 06:13 | 23:58
24. İdealtepe: 06:00 | 00:00
25. Süreyya Plajı: 06:02 | 00:02
26. Maltepe: 06:05 | 00:05
27. Cevizli: 06:08 | 00:08
28. Atalar: 06:10 | 00:10
29. Başak: 06:12 | 00:12
30. Kartal: 06:14 | 00:14
31. Yunus: 06:02 | 00:17
32. Pendik: 06:04 | 00:19
33. Kaynarca: 06:07 | 00:22
34. Tersane: 06:10 | 00:25
35. Güzelyalı: 06:12 | 00:27
36. Aydıntepe: 06:14 | 00:29
37. İçmeler: 06:15 | 00:30
38. Tuzla: 06:18 | 00:33
39. Çayırova: 06:22 | 00:37
40. Fatih: 06:24 | 00:39
41. Osmangazi: 06:26 | 00:41
42. Darıca: 06:28 | 00:43
43. Gebze: —: —

Ataköy Yönüne İlk Tren ve Son Tren

1. Pendik: 06:09 | 20:39
2. Yunus: 06:12 | 20:42
3. Kartal: 06:00 | 20:45
4. Başak: 06:02 | 20:47
5. Atalar: 06:04 | 20:49
6. Cevizli: 06:06 | 20:51
7. Maltepe: 06:09 | 20:54
8. Süreyya Plajı: 06:11 | 20:56
9. İdealtepe: 06:13 | 20:58
10. Küçükyalı: 06:00 | 21:00
11. Bostancı: 06:03 | 21:03
12. Suadiye: 06:05 | 21:05
13. Erenköy: 06:07 | 21:07
14. Göztepe: 06:10 | 21:10
15. Feneryolu: 06:12 | 21:12
16. Söğütlüçeşme: 06:00 | 21:15
17. Ayrılıkçeşmesi: 06:03 | 21:18
18. Üsküdar: 06:07 | 21:22
19. Sirkeci: 06:11 | 21:26
20. Yenikapı: 05:59 | 21:29
21. Kazlıçeşme: 06:03 | 21:33
22. Zeytinburnu: 06:06 | 21:36
23. Yenimahalle: 06:08 | 21:38
24. Bakırköy: 06:10 | 21:40
25. Ataköy: —: —

Pendik Yönüne İlk Tren ve Son Tren

1. Ataköy: 06:09 | 21:54
2. Bakırköy: 06:12 | 21:57
3. Yenimahalle: 06:13 | 21:58
4. Zeytinburnu: 06:01 | 22:01
5. Kazlıçeşme: 06:03 | 22:03
6. Yenikapı: 06:08 | 22:08
7. Sirkeci: 06:11 | 22:11
8. Üsküdar: 06:00 | 22:15
9. Ayrılıkçeşmesi: 06:04 | 22:19
10. Söğütlüçeşme: 06:07 | 22:22
11. Feneryolu: 06:09 | 22:24
12. Göztepe: 06:11 | 22:26
13. Erenköy: 06:13 | 22:28
14. Suadiye: 06:01 | 22:31
15. Bostancı: 06:03 | 22:33
16. Küçükyalı: 06:06 | 22:36
17. İdealtepe: 06:08 | 22:38
18. Süreyya Plajı: 06:10 | 22:40
19. Maltepe: 06:12 | 22:42
20. Cevizli: 06:00 | 22:45
21. Atalar: 06:02 | 22:47
22. Başak: 06:04 | 22:49
23. Kartal: 06:07 | 22:52
24. Yunus: 06:09 | 22:54
25. Pendik: —: —

Zeytinburnu Yönüne İlk Tren ve Son Tren

1. Pendik: 20:54 | 22:39
2. Yunus: 20:57 | 22:42
3. Kartal: 21:00 | 22:45
4. Başak: 21:02 | 22:47
5. Atalar: 21:04 | 22:49
6. Cevizli: 21:06 | 22:51
7. Maltepe: 21:09 | 22:54
8. Süreyya Plajı: 21:11 | 22:56
9. İdealtepe: 21:13 | 22:58
10. Küçükyalı: 21:15 | 23:00
11. Bostancı: 21:18 | 23:03
12. Suadiye: 21:20 | 23:05
13. Erenköy: 21:22 | 23:07
14. Göztepe: 21:25 | 23:10
15. Feneryolu: 21:27 | 23:12
16. Söğütlüçeşme: 21:30 | 23:15
17. Ayrılıkçeşmesi: 21:33 | 23:18
18. Üsküdar: 21:37 | 23:22
19. Sirkeci: 21:41 | 23:26
20. Yenikapı: 21:44 | 23:29
21. Kazlıçeşme: 21:48 | 23:33
22. Zeytinburnu: —: —

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