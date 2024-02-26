Giriş Tarihi: 26.02.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
15:56
Marmaray Saatleri - İstanbul Halkalı-Gebze Marmaray Sefer Saatleri (Hafta Sonu ve Hafta İçi)
Marmaray saatleri toplu taşımayı sık kullanan İstanbullular için bilinmesi elzem bir durumdur. Tren çalışma saatleri ve Marmaray sefer saatleri haftanın her günü için belirlenmiştir. Marmaray saatleri hafta sonu ve hafta içi değişiklik gösterebilir. Megakent sakinleri, Marmaray son saat ve kalkış saatlerine göre planlama yaparak seyahatlerini ayarlarlar. Şehir trafiğini önemli ölçüde azaltan bu aracın çalışma saatleri ile ilgili detaylı tüm bilgiler haberimizde.