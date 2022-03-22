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Haberler FotoHaber Marvel Filmleri İzleme Sırası ve Kronolojik Sıralama: Marvel Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?
Giriş Tarihi: 22.03.2022 14:55 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022 14:55

Marvel Filmleri İzleme Sırası ve Kronolojik Sıralama: Marvel Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?

Marvel filmleri, izleyiciyi oldukça fazla etkilemeyi başaran hatta, karakter ve izleyici arasındaki bağın son derece kuvvetli olduğu nadir serilerden biridir. Serinin filmleri zahmetli prodüksiyonu olmasının yanı sıra üzerine en fazla yatırım yapılan filmlerdendir. Marvel filmleri kronolojik sıralama konusunda bir takım karışıklıklar yaşanabilir. Bazı olaylar arasında zaman aşımı olduğu için izleme sırası karıştırılabiliyor. Marvel filmlerinin bu kadar ilgi görmesinin altında kuşkusuz gerçek hayatla bilim kurgu bağının kusursuz işlenmiş olmasıdır. Bilim kurgu, aksiyon ve macera türünde yer alan bu filmlerin izleniş sırası haberimizde. Marvel filmleri hangi sırayla izlenir diye merak ediyorsanız Marvel filmleri izleme sırası ve kronolojik sıralama sizlerle!

Marvel Filmleri İzleme Sırası ve Kronolojik Sıralama: Marvel Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?

Marvel filmleri, genç ve orta yaşlara hitap eden, dünyada herkes tarafından tanınan yapımı ve prodüksiyon kalitesiyle ünlenmiş bir seridir. Etkileyici olay örgüsü ve karakterlerin özel güçleriyle serideki filmler her yaştan izleyiciyi kendine çeker. Bu seriyi izlemeye ilk kez başlayacaksanız Marvel filmleri izleme sırası hakkında tüm bilgileri yazımızın devamında bulabilirsiniz. Marvel filmleri hangi sırayla izlenir diye merak edenler için kronoljik sıralama ile Marvel filmleri izleme sırası!

Marvel Filmleri İzleme Sırası ve Kronolojik Sıralama: Marvel Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?

Marvel Filmleri Sırayla Nasıl İzlenir?

Marvel filmlerinde belli olayların sırası eskiye dönme ya da gelecekten gösterimler yapma gibi durumlar olduğundan karıştırılabiliyor. Bu nedenle sizler için Marvel filmlerini hangi sırayla izleyebileceğinizi derledik. Sırasıyla hangi filmi izleyebileceğinizi aşağıdaki listeden kolaylıkla inceleyebilirsiniz.

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Marvel Filmleri İzleme Sırası ve Kronolojik Sıralama: Marvel Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?
  • İlk Yenilmez: Kaptan Amerika

    Serinin başlangıç filmi olan kaptan amerika, çelimsiz bir askerin süper güç kazanma ve bir kahramanın ortaya çıkma hikayesini anlatıyor. Chris Evans ise başrolde kendini gösteriyor.

  • Iron Man

    Kıvrak zekasıyla ön plana çıkan Iron Man, bu filmde teknoloji harikası silahlar üreten bir milyarderin hikayesini Robert Downey Jr. başrolünde ortaya seriliyor.

  • The Incredible Hulk

    Bu filmde Edward Norton'un muhteşem oyunculuğuyla, sinirlendiğinde yeşil bir dev adama dönüşen süper kahramanın hikayesini izliyoruz.
Marvel Filmleri İzleme Sırası ve Kronolojik Sıralama: Marvel Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?
  • Iron Man 2

    Artık tüm dünya tarafından tanınan bir milyarder olan süper kahramanın intikam hikayesine tanık olurken en yakın arkadaşlarıyla da bu filmde tanışıyoruz.

  • Thor

    İskandinav mitolojisini konu edinen bu filmde, dünyaya sürgün edilen Thor'un gerçek bir süper kahramanın nasıl olacağını, düşmanlarla savaşarak öğrenmesine tanık oluyoruz.

  • Yenilmezler

    Dünyanın kurtuluşu için oluşturulan bir grubun düşmanlara karşı birlikte savaşmalarını izliyoruz.

Marvel Filmleri İzleme Sırası ve Kronolojik Sıralama: Marvel Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?
  • Iron Man 3

    İzleyici tarafından merakla ve ilgiyle izlenen Iron Man'in muhteşem zekasını tekrar ortaya koymasının yanı sıra kendi içinde verdiği psikolojik savaşları da bu filmde görüyoruz.

  • Thor: Karanlık Dünya

    Memleketine geri dönmeye hak kazanan Thor'un dünya ve dokuz diyarı düşmanlardan koruma savaşına bu filmde tanık oluyoruz.

  • Kaptan Amerika: Kış Askeri

    Yenilmezler grubunun bir üyesinin saldırıya uğraması sonucu kendini entrikalar dünyasında bulan Kaptan Amerika'nın mücadelesini bu filmde izliyoruz.
Marvel Filmleri İzleme Sırası ve Kronolojik Sıralama: Marvel Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?
  • Galaksinin Koruyucuları

    En zorlu düşmanlardan biriyle tanıştığımız bu filmde, birçok yeni bilgiyle karşılaşırken nefes kesici bir filmi de hafızalarımıza kazıyoruz.

  • Galaksinin Koruyucuları 2

    Birbirlerine sıkıca bağlanan ekibin yeni üyeleriyle bu film ile tanışıyoruz.

  • Yenilmezler 2: Ultron Çağı

    Dünyayı yok etme fırsatını elde eden düşman Ultrondan kurtulma hikayesini yenilmezler grubunun mücadelesiyle izliyoruz.
Marvel Filmleri İzleme Sırası ve Kronolojik Sıralama: Marvel Filmleri Hangi Sırayla İzlenir?
  • Ant-Man

    Böceklerle iletişime geçmeyi başaran bir biyokimyacının kötü güçlere karşı savaşını Michael Douglas başrolünde izliyoruz.

  • Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı

    Amerikan hükümetinin yenilmezlere karşı olan tavrının değişmesi ve yenilmezler arasında çıkan anlaşmazlıklara değinen serinin bu filmi oldukça heyecanlı geçiyor.

  • Black Widow

    Belli bir dönem aralığında geçen bu film, ajan olarak yetiştirilen kara dulun hikayesine dayanıyor.
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