Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. Önlüğü kim aldı? 24 Haziran Masterchef ana kadro yarışmacıları belli oluyor!

Masterchef 10. ana kadro yarışmacısı kim oldu son dakika araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef All Star sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yemek yarışması programında ana kadroya giren 9 isim belli oldu. 24 Haziran 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan 11. Bölümde ise 10. Yarışmacı seçilecek. Danilo, Mehmet ve Ömür Şeflerin istedikleri yemeği rakiplerinden daha iyi hazırlayıp en başarılı tabağa imza atan isim, 10. önlüğün sahibi olacak. Geçmiş sezonun yarışmacıları, All Star ana kadrosuna girmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Peki, Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. Önlüğü kim aldı? İşte o isim ve detaylar.