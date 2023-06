Giriş Tarihi: 24.06.2023 21:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 21:51

Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. Önlüğü kim aldı? 24 Haziran Masterchef ana kadro yarışmacıları belli oluyor!

TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef All Star ana kadro yarışmacıları belirlenmeye devam ediyor. Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk şef Ömür Akkor'un jüriliğini yaptığı yarışma, 24 Haziran Cumartesi günü 11. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde istenen yemekleri en başarılı şekilde hazırlayan isim, ana kadroya girmeye hak kazanan 10. Yarışmacı olacak. Programın sevenleri şimdiden Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. Önlüğü kim aldı sorularına yanıt aramaya başladı. All Star ana kadrosu geçmiş sezonun yarışmacıları arasından tek tek seçiliyor. İşte Masterchef ana kadroya giren 10. Yarışmacı ve 24 Haziran 2023 tarihli bölümden tüm detaylar...