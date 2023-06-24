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Haberler Fotohaber Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. Önlüğü kim aldı? 24 Haziran Masterchef ana kadro yarışmacıları belli oluyor!
Giriş Tarihi: 24.06.2023 21:51 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 21:51

Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. Önlüğü kim aldı? 24 Haziran Masterchef ana kadro yarışmacıları belli oluyor!

TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef All Star ana kadro yarışmacıları belirlenmeye devam ediyor. Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk şef Ömür Akkor'un jüriliğini yaptığı yarışma, 24 Haziran Cumartesi günü 11. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümde istenen yemekleri en başarılı şekilde hazırlayan isim, ana kadroya girmeye hak kazanan 10. Yarışmacı olacak. Programın sevenleri şimdiden Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. Önlüğü kim aldı sorularına yanıt aramaya başladı. All Star ana kadrosu geçmiş sezonun yarışmacıları arasından tek tek seçiliyor. İşte Masterchef ana kadroya giren 10. Yarışmacı ve 24 Haziran 2023 tarihli bölümden tüm detaylar...

Masterchef 10. ana kadro yarışmacısı kim oldu? 24 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. önlüğü kim aldı?

Masterchef 10. ana kadro yarışmacısı kim oldu son dakika araştırılıyor. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef All Star sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Sevilen yemek yarışması programında ana kadroya giren 9 isim belli oldu. 24 Haziran 2023 Cumartesi akşamı yayınlanan 11. Bölümde ise 10. Yarışmacı seçilecek. Danilo, Mehmet ve Ömür Şeflerin istedikleri yemeği rakiplerinden daha iyi hazırlayıp en başarılı tabağa imza atan isim, 10. önlüğün sahibi olacak. Geçmiş sezonun yarışmacıları, All Star ana kadrosuna girmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Peki, Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. Önlüğü kim aldı? İşte o isim ve detaylar.

Masterchef 10. ana kadro yarışmacısı kim oldu? 24 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. önlüğü kim aldı?

MASTERCHEF ALL STAR 10. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star, 24 Haziran 2023 Cumartesi akşamı 11. bölümüyle ekranlara geldi.

Programda bu akşamın kazanan yarışmacısı henüz belli olmadı. Ana kadroya giren 10. yarışmacı şeflerin puanlarına göre belirlenecek.

10. önlüğü almaya hak kazanan yarışmacı açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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Masterchef 10. ana kadro yarışmacısı kim oldu? 24 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. önlüğü kim aldı?

ANA KADROYA GİRMEYE HAK KAZANAN YARIŞMACILAR

Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümlerde 2018-2019 sezonunda yarışan yarışmacılardan en iyi tabağı hazırlayan 5 isim, MasterChef Türkiye All Star'ın ana kadrosuna girmeye hak kazanmıştı.

Bu isimler ise Güzide Mertcan, Batuhan Bayır, Suna Aydın, Eda Karabulut ve Rıfat Yurttaş olmuştu.

Masterchef 10. ana kadro yarışmacısı kim oldu? 24 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. önlüğü kim aldı?

MasterChef'in yedek yarışmacıları da 19 Haziran 2023 Pazartesi tarihli bölümde belli oldu. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucu F. Batuhan ve Mustafa, yedeklerden ana kadroya girme şansı yakaladı.

Masterchef 10. ana kadro yarışmacısı kim oldu? 24 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 10. önlüğü kim aldı?

MasterChef'in 6, 7, 8 ve 9. yarışmacıları da geçtiğimiz bölümlerde belli oldu.

6. ana kadro yarışmacısı Sefa, 7. ana kadro yarışmacısı Tanya, 8. ana kadro yarışmacısı Esra, 9. ana kadro yarışmacısı ise Eray oldu.

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