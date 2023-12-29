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Haberler Fotohaber İŞTE O YARIŞMACI! MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 28 Aralık 2023 MasterChef 4. şef ceketini kim aldı, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:31 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 18:44

İŞTE O YARIŞMACI! MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 28 Aralık 2023 MasterChef 4. şef ceketini kim aldı, hangi yarışmacı?

MasterChef All Star'da şef ceketlerini sahiplerini bulmaya devam ediyor. Her yıl 5 finaliste ceket dağıtan yarışmanın bu akşam ekrana gelen bölümde iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı 4. şef ceketinin sahibi belli oldu. Tahsin, Barbaros ve Esra şef ceketlerinin sahibi olurken 4. şef ceketinin sahibi Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli oldu. Peki, 28 Aralık 2023 MasterChef All Star 4. şef ceketini kim kazandı? İşte 28 Aralık Perşembe MasterChef 4. şef ceketinin sahibi...

İŞTE O YARIŞMACI! MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 28 Aralık 2023 MasterChef 4. şef ceketini kim aldı, hangi yarışmacı?

MasterChef All Star'da final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 28 Aralık Perşembe günü yayınlanan son bölümde 2 etaplı kritik oyunda en başarılı yemekleri çıkaran ve en yüksek puanı toplayan yarışmacı o 4. şef ceketini giyerek adını MasterChef finalistleri listesine yazdırdı. Peki, Masterchef 4. finalist belli oldu mu? 28 Aralık Masterchef 4. ceketi kim kazandı? İşte, detaylar…

İŞTE O YARIŞMACI! MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 28 Aralık 2023 MasterChef 4. şef ceketini kim aldı, hangi yarışmacı?

28 ARALIK MASTERCHEF'TE 4. CEKETİ KİM ALDI, HANGİ YARIŞMACI FİNALİST OLDU?

MasterChef'te iki etaplı oyunun sonunda şef ceketinin sahibi Sergen oldu.

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İŞTE O YARIŞMACI! MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 28 Aralık 2023 MasterChef 4. şef ceketini kim aldı, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF'TE HAFTANIN İLK CEKETİNİ KİM ALDI?

25 Aralık pazartesi günü yayınlanan bölümde Tahsin toplamda 50 puan alarak MasterChef'te ilk şef ceketinin sahibi oldu.

İŞTE O YARIŞMACI! MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 28 Aralık 2023 MasterChef 4. şef ceketini kim aldı, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF'TE HAFTANIN İKİNCİ CEKETİNİ KİM ALDI?

26 Aralık Salı akşamı haftanın ikinci ceketinin sahibi Barbaros oldu.

İŞTE O YARIŞMACI! MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 28 Aralık 2023 MasterChef 4. şef ceketini kim aldı, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF HAFTANIN ÜÇÜNCÜ CEKETİNİ KİM KAZANDI?

MasterChef üçüncü beyaz ceketin sahibi Esra oldu

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