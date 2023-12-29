Giriş Tarihi: 29.12.2023 08:31
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
18:44
İŞTE O YARIŞMACI! MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 28 Aralık 2023 MasterChef 4. şef ceketini kim aldı, hangi yarışmacı?
MasterChef All Star'da şef ceketlerini sahiplerini bulmaya devam ediyor. Her yıl 5 finaliste ceket dağıtan yarışmanın bu akşam ekrana gelen bölümde iki etaplı oyunun sonunda bir yarışmacı 4. şef ceketinin sahibi belli oldu. Tahsin, Barbaros ve Esra şef ceketlerinin sahibi olurken 4. şef ceketinin sahibi Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin değerlendirmesi sonucunda belli oldu. Peki, 28 Aralık 2023 MasterChef All Star 4. şef ceketini kim kazandı? İşte 28 Aralık Perşembe MasterChef 4. şef ceketinin sahibi...