İŞTE O YARIŞMACI! MasterChef şef ceketini kim kazandı? TV8 ile 28 Aralık 2023 MasterChef 4. şef ceketini kim aldı, hangi yarışmacı?

MasterChef All Star'da final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 28 Aralık Perşembe günü yayınlanan son bölümde 2 etaplı kritik oyunda en başarılı yemekleri çıkaran ve en yüksek puanı toplayan yarışmacı o 4. şef ceketini giyerek adını MasterChef finalistleri listesine yazdırdı. Peki, Masterchef 4. finalist belli oldu mu? 28 Aralık Masterchef 4. ceketi kim kazandı? İşte, detaylar…