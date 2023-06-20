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Giriş Tarihi: 20.06.2023 23:01 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 23:01

MASTERCHEF 6. ANA KADRO YARIŞMACISI: 20 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 3. Önlüğü kim aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef All Star ana kadro yarışmacıları belirleniyor. Sevilen yemek yarışması programı 20 Haziran Salı akşamı 7. Bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde ana kadroya girmeye hak kazanan 6. Yarışmacı belli olacak. Programın sıkı takipçileri ise bu noktada "Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 6. Önlüğü kim aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu sezon All Star formatıyla izleyici karşısına çıkan programda geçmiş sezonun birbirinden başarılı yarışmacıları hünerlerini sergilerken ana kadro tek tek seçiliyor. İşte Masterchef ana kadroya giren 6. Yarışmacı ve 20 Haziran 2023 tarihli bölümünden tüm detaylar.

MASTERCHEF 6. ANA KADRO YARIŞMACISI: 20 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 3. Önlüğü kim aldı?

Masterchef 6. ana kadro yarışmacısı kim oldu sorusu yanıt aramaya başladı. TV8'in uzun soluklu yarışma programı Masterchef, bu sezon All Star formatıyla ekranlara geliyor. Ana kadroya giren 5 isim geçtiğimiz hafta netlik kazanırken 20 Haziran tarihli 7. Bölümünde 6. Yarışmacı belirlenecek. Yarışmacı adayları, ana kadroya girmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiliyor. Danilo, Mehmet ve Ömür Şef'in verdikleri menüleri rakiplerinden daha iyi hazırlayarak en başarılı tabağa imza atan isim, 6. Önlüğün sahibi olacak. Peki, Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 6. Önlüğü kim aldı? İşte o isim ve detaylar.

MASTERCHEF 6. ANA KADRO YARIŞMACISI: 20 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 3. Önlüğü kim aldı?

MASTERCHEF ALL STAR 6. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU?

20 Haziran bu akşamın kazanan yarışmacısı henüz belli olmadı. Ana kadroya giren 6. yarışmacı şeflerin puanlarına göre belirlenecek.

6. önlüğü almaya hak kazanan yarışmacı, açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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MASTERCHEF 6. ANA KADRO YARIŞMACISI: 20 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 3. Önlüğü kim aldı?

ANA KADROYA GİRMEYE HAK KAZANAN YARIŞMACILAR

Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümlerde 2018-2019 sezonunda yarışan yarışmacılardan en iyi tabağı hazırlayan 5 isim, MasterChef Türkiye All Star'ın ana kadrosuna girmeye hak kazanmıştı.

Bu isimler ise Güzide Mertcan, Batuhan Bayır, Suna Aydın, Eda Karabulut ve Rıfat Yurttaş olmuştu.

MasterChef'in yedek yarışmacıları da 19 Haziran 2023 Pazartesi tarihli bölümde belli oldu. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucu F. Batuhan ve Mustafa, yedeklerden ana kadroya girme şansı yakaladı.

MASTERCHEF 6. ANA KADRO YARIŞMACISI: 20 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 3. Önlüğü kim aldı?

2023 MASTERCHEF ALL STAR'IN YARIŞMACI KADROSU

Uğur Kardaş,

Eren Kaşıkçı,

Barbaros Yoloğlu,

Uğur Kardaş,

Metin Yavuz,

Sergen Özer,

Eren Kaşıkçı,

Sefa Okyay Kılıç,

Eray Aksungur,

Kıvanç Karadeniz,

Hasan Biltekin,

Fatma Nur Uçar,

Ayaz Geçer,

Tolga Şener,

MASTERCHEF 6. ANA KADRO YARIŞMACISI: 20 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 3. Önlüğü kim aldı?

Cemre Uyanık,

Alican Sabunsoy,

Mustafa Aydın,

Esra Tokelli,

Dilara Başaran,

Rıfat Yurttaş,

Suna Aydın,

Kerem Giritlioğlu,

Tahsin Küçük,

Ebru Has,

Yağız Özçelik,

Batuhan Bayır,

Faruk Batuhan Öner,

Gülşah Suna,

Duygu Acarsoy Atun,

Pelin Zaman.

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