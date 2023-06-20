MASTERCHEF 6. ANA KADRO YARIŞMACISI: 20 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 3. Önlüğü kim aldı?

Masterchef 6. ana kadro yarışmacısı kim oldu sorusu yanıt aramaya başladı. TV8'in uzun soluklu yarışma programı Masterchef, bu sezon All Star formatıyla ekranlara geliyor. Ana kadroya giren 5 isim geçtiğimiz hafta netlik kazanırken 20 Haziran tarihli 7. Bölümünde 6. Yarışmacı belirlenecek. Yarışmacı adayları, ana kadroya girmek için tezgah başında tüm hünerlerini sergiliyor. Danilo, Mehmet ve Ömür Şef'in verdikleri menüleri rakiplerinden daha iyi hazırlayarak en başarılı tabağa imza atan isim, 6. Önlüğün sahibi olacak. Peki, Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 6. Önlüğü kim aldı? İşte o isim ve detaylar.