MASTERCHEF 6. ANA KADRO YARIŞMACISI: 20 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 3. Önlüğü kim aldı?

TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Masterchef All Star ana kadro yarışmacıları belirleniyor. Sevilen yemek yarışması programı 20 Haziran Salı akşamı 7. Bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümde ana kadroya girmeye hak kazanan 6. Yarışmacı belli olacak. Programın sıkı takipçileri ise bu noktada "Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 6. Önlüğü kim aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bu sezon All Star formatıyla izleyici karşısına çıkan programda geçmiş sezonun birbirinden başarılı yarışmacıları hünerlerini sergilerken ana kadro tek tek seçiliyor. İşte Masterchef ana kadroya giren 6. Yarışmacı ve 20 Haziran 2023 tarihli bölümünden tüm detaylar.