MASTERCHEF 9. ANA KADRO YARIŞMACISI AÇIKLANDI: 23 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 9. Önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef All Star ana kadro yarışmacıları tek tek netleşiyor. Jüriliğini ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk şef Ömür Akkor'un üstlendiği program, 23 Haziran Cuma akşamı 10. Bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Yeni bölümde jürilerin istediği yemekleri en lezzetli şekilde hazırlayan isim, ana kadroya girmeye hak kazanan 9. Yarışmacı oldu. Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 9. Önlüğü kim aldı soruları programın hayranları tarafından araştırılıyor. Bu yıl All Star formatıyla yayınlanan yarışmanın ana kadrosu geçmiş sezonun yarışmacıları arasından seçiliyor. İşte Masterchef ana kadroya giren 9. Yarışmacı ve 23 Haziran 2023 tarihli bölümden tüm detaylar.