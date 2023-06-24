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Haberler Fotohaber MASTERCHEF 9. ANA KADRO YARIŞMACISI AÇIKLANDI: 23 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 9. Önlüğü hangi yarışmacı aldı?
Giriş Tarihi: 24.06.2023 00:32 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 00:32

MASTERCHEF 9. ANA KADRO YARIŞMACISI AÇIKLANDI: 23 Haziran 2023 Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 9. Önlüğü hangi yarışmacı aldı?

TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef All Star ana kadro yarışmacıları tek tek netleşiyor. Jüriliğini ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve konuk şef Ömür Akkor'un üstlendiği program, 23 Haziran Cuma akşamı 10. Bölümüyle ekranlarda yerini aldı. Yeni bölümde jürilerin istediği yemekleri en lezzetli şekilde hazırlayan isim, ana kadroya girmeye hak kazanan 9. Yarışmacı oldu. Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 9. Önlüğü kim aldı soruları programın hayranları tarafından araştırılıyor. Bu yıl All Star formatıyla yayınlanan yarışmanın ana kadrosu geçmiş sezonun yarışmacıları arasından seçiliyor. İşte Masterchef ana kadroya giren 9. Yarışmacı ve 23 Haziran 2023 tarihli bölümden tüm detaylar.

AÇIKLANDI | Masterchef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 23 Haziran 2023 Masterchef All Star 9. ana kadro yarışmacısı kim oldu, 9. Önlüğü hangi yarışmacı aldı?

Masterchef 9. ana kadro yarışmacısı kim oldu son dakika araştırılıyor. TV8'in sevilen yemek yarışması programı Masterchef All Star sezonu ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Ana kadroya giren 8 isim bir bir belli olurken 23 Haziran 2023 Cuma akşamı yayınlanan 10. Bölümde ise 9. Yarışmacı açıklandı. Ünlü şefler Danilo, Mehmet ve Ömür'ün istedikleri menüyü ve yaratıcı yemeği rakiplerinden daha iyi hazırlayarak en başarılı tabağa imza atan isim, 9. Önlüğün sahibi oldu. Geçmiş sezonun yarışmacıları, All Star ana kadrosuna girmek için tüm hünerlerini sergilemeye devam ediyor. Peki, Masterchef All Star kim kazandı, ana kadroya kim girdi, 9. Önlüğü kim aldı? İşte o isim ve detaylar.

AÇIKLANDI | Masterchef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 23 Haziran 2023 Masterchef All Star 9. ana kadro yarışmacısı kim oldu, 9. Önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MASTERCHEF ALL STAR 9. ANA KADRO YARIŞMACISI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star, 23 Haziran 2023 Cuma akşamı 10. bölümüyle ekranlara geldi.

Programda bu akşamın kazanan yarışmacısı belli oldu. Ana kadroya giren 9. yarışmacı şeflerin puanlarına göre belirlendi.

8. önlüğü almaya hak kazanan yarışmacı ERAY oldu.

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AÇIKLANDI | Masterchef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 23 Haziran 2023 Masterchef All Star 9. ana kadro yarışmacısı kim oldu, 9. Önlüğü hangi yarışmacı aldı?

ANA KADROYA GİRMEYE HAK KAZANAN YARIŞMACILAR

Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen bölümlerde 2018-2019 sezonunda yarışan yarışmacılardan en iyi tabağı hazırlayan 5 isim, MasterChef Türkiye All Star'ın ana kadrosuna girmeye hak kazanmıştı.

Bu isimler ise Güzide Mertcan, Batuhan Bayır, Suna Aydın, Eda Karabulut ve Rıfat Yurttaş olmuştu.

AÇIKLANDI | Masterchef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 23 Haziran 2023 Masterchef All Star 9. ana kadro yarışmacısı kim oldu, 9. Önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef'in yedek yarışmacıları da 19 Haziran 2023 Pazartesi tarihli bölümde belli oldu. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonucu F. Batuhan ve Mustafa, yedeklerden ana kadroya girme şansı yakaladı.

AÇIKLANDI | Masterchef kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 23 Haziran 2023 Masterchef All Star 9. ana kadro yarışmacısı kim oldu, 9. Önlüğü hangi yarışmacı aldı?

MasterChef'in 6, 7, ve 8. yarışmacıları da geçtiğimiz bölümlerde belli oldu.

6. ana kadro yarışmacısı SEFA, 7. ana kadro yarışmacısı TANYA, 8. ana kadro yarışmacısı ise ESRA oldu.

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