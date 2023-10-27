Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:20

BELLİ OLDU! MASTERCHEF dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 26 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı yarışma 130. bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın yeni bölümünde takım oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmanın sıkı takipçileri ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, kimler eleme adayı oldu sorularına yanıt aramaya başladı. En başarılı tabakları çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayları çıkarılacak. Peki, 26 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, 26 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı hakkında tüm merak edilenler...