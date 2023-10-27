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Haberler Fotohaber BELLİ OLDU! MASTERCHEF dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 26 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:20

BELLİ OLDU! MASTERCHEF dokunulmazlığı kim kazandı, hangi yarışmacı? TV8 ile 26 Ekim Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı yarışma 130. bölümüyle ekranlara geldi. Yarışmanın yeni bölümünde takım oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmanın sıkı takipçileri ise MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, kimler eleme adayı oldu sorularına yanıt aramaya başladı. En başarılı tabakları çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayları çıkarılacak. Peki, 26 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, 26 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı hakkında tüm merak edilenler...

İŞTE POTA! Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 26 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, kimler potaya gitti?

TV8 ekranlarında haftanın her günü yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılar merak edilerek MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu soruları araştırılmaya başladı. İşte, MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isimler…

İŞTE POTA! Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 26 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, kimler potaya gitti?

26 EKİM 2023 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı belli oldu.

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İŞTE POTA! Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 26 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, kimler potaya gitti?

26 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

En başarılı tabakları çıkaran takım, haftanın üçüncü takım oyununun kazananı oldu.

MasterChef takım oyununu kazanan takım KIRMIZI takım oldu.

İŞTE POTA! Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 26 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, kimler potaya gitti?

26 EKİM 2023 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Her hafta oynanan dokunmazlık oyununda kaybeden takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için kendi aralarında kıyasıya bir mücadele sergiliyor.

26 Ekim 2023 Perşembe günü yayınlanan bölümde bireysel dokunmazlığı kazanan yarışmacı Kıvanç oldu.

İŞTE POTA! Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 26 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, kimler potaya gitti?

26 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında belirlenmeye başlandı. Dokunlmazlığın sahibi olan kişinin potoya kimi göndereceği merak konusu oldu.

5. gitme adayı Kıvanç'ın seçimi ile Cemre potaya dahil edildi. Oylama sonucuna göre 6. yarışmacı Esra oldu.

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