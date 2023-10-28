Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, kimler potaya gitti?
Giriş Tarihi: 28.10.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 22:03

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, kimler potaya gitti?

MasterChef All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı yarışmanın yeni bölümünde son takım oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmanın sıkı takipçileri "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, kimler eleme adayı oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. En başarılı tabakları çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayları çıkarılacak. Peki, 28 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, 28 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı hakkında tüm merak edilenler...

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, kimler potaya gitti?

TV8 ekranlarında haftanın her günü yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde kırmızı ve mavi takımlar arasında haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı. Kritik oyunun ardından dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen yarışmacılar merak edilerek MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu soruları araştırılmaya başladı. İşte, MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı olan isimler…

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, kimler potaya gitti?

26 EKİM 2023 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

TV8 ile MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, kimler potaya gitti?

26 EKİM PERŞEMBE MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

En başarılı tabakları çıkaran takım, haftanın son takım oyununun kazananı olacak

MasterChef takım oyununu kazanan takım açıklandığında haberimize eklenecektir.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, kimler potaya gitti?

26 EKİM 2023 MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Her hafta oynanan dokunmazlık oyununda kaybeden takımın yarışmacıları, bireysel dokunulmazlık için kendi aralarında kıyasıya bir mücadele sergiliyor.

28 Ekim 2023 Cumartesi günü yayınlanan bölümde bireysel dokunmazlığı kazanan yarışmacı açıklandığında haberimize eklenecektir.

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, kimler potaya gitti?

26 EKİM MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te eleme adayı dokunulmazlık oyunu sonrasında belirlenmeye başlandı. Dokunulmazlığın sahibi olan kişinin potoya kimi göndereceği merak konusu oldu.

Eleme adayı seçilen yarışmacılar açıklandığında haberimize eklenecektir.

SON DAKİKA