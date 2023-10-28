Giriş Tarihi: 28.10.2023 22:00 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 22:03

Masterchef dokunulmazlığı kim kazandı? TV8 ile 28 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, kimler potaya gitti?

MasterChef All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı yarışmanın yeni bölümünde son takım oyunu ve bireysel dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmanın sıkı takipçileri "MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, kimler eleme adayı oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı. En başarılı tabakları çıkaran takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayları çıkarılacak. Peki, 28 Ekim 2023 Masterchef All Star eleme adayları kimler oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte, 28 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kazanan isim ve eleme adayı seçilen yarışmacı hakkında tüm merak edilenler...