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Haberler Fotohaber ŞOK VEDA || Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı? TV8 ile 24 Aralık 2023 Masterchef All Star’a kim veda etti, Batuhan mı, Esra mı elendi?
Giriş Tarihi: 25.12.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 09:50

ŞOK VEDA || Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı? TV8 ile 24 Aralık 2023 Masterchef All Star’a kim veda etti, Batuhan mı, Esra mı elendi?

TV8'de yayınlanan yemek yarışması programı Masterchef All Star kim elendi sorusunun yanıtı dün akşam oynanan iki aşamalı eleme oyunu sonucunda belli oldu. Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, 24 Aralık Pazar akşamı 189. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde 4 eleme adayı potadan çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. En iyi tabaklara imza atan isimler elenmekten kurtulurken son ikiye kalan isimden biri yarışmaya veda etti. Peki, TV8 ile 24 Aralık 2023 MasterChef kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? İşte, son dakika Masterchef All Star'a veda eden yarışmacı…

Masterchef kim elendi? TV8 ile 24 Aralık 2023 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

Masterchef kim elendi son dakika yanıt buldu. TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masterchef All Star'da adım adım sona yaklaşılıyor. Sevilen yemek yarışması programının 24 Aralık 2023 Pazar akşamı yayınlanan 189. Bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Potada yer alan 4 isim Danilo, Mehmet ve Somer Şeflerin istedikleri yemeği en iyi yapan olmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda en başarısız tabağa imza atan isim yarışmaya veda etti. Peki, 24 Aralık 2023 Masterchef All Star kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? İşte Masterchef'te elenen isim ve detaylar.

Masterchef kim elendi? TV8 ile 24 Aralık 2023 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef All Star, 24 Aralık 2023 Pazar günü 189. bölümüyle ekranlara geldi.

Jüriliğini Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin üstlendiği MasterChef All Star'ın son bölümünde eleme oyunu oynandı.

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Masterchef kim elendi? TV8 ile 24 Aralık 2023 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

Masterchef'te 4 isim eleme potasında mücadele etti. Eleme oyununda Eren, Batuhan, Sergen ve Esra potadan kurtulmak için kozlarını paylaştı.

Elenen isim iki turda belirlendi. Yarışmacılar ilk etapta karnabahar ve muskat kullanarak yaratıcı tabaklar hazırladı. En iyi tabaklara imza atan isimler şeflerin puanlamasıyla belli oldu.

Masterchef kim elendi? TV8 ile 24 Aralık 2023 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF İLK ETAP PUANLAMASI

Kritik oyunun ilk etabında en yüksek puanı alan Eren olurken en düşük puanın sahibi ise Esra oldu. İşte Tadım değerlendirmesi sonrasında yarışmacıların puanları şu şekilde:

Eren: 20

Esra:17,5

Sergen: 19

Batuhan: 19,5

Masterchef kim elendi? TV8 ile 24 Aralık 2023 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

İkinci etapta ise en yüksek puanı almak isteyen eleme adayları şefler tarafından istenen yemeği hazırlamak için bir kez daha tezgah başına geçti.

Somer şefin tabağı Baked Alaska yapan yarışmacıların puan durumuna göre elenen isim de belli oldu. İkinci etapta toplam puanlar şöyleydi:

Eren: 37

Batuhan: 34,5

Sergen: 43

Esra: 36,5

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