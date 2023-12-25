ŞOK VEDA || Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı? TV8 ile 24 Aralık 2023 Masterchef All Star’a kim veda etti, Batuhan mı, Esra mı elendi?

İkinci etapta ise en yüksek puanı almak isteyen eleme adayları şefler tarafından istenen yemeği hazırlamak için bir kez daha tezgah başına geçti.

Somer şefin tabağı Baked Alaska yapan yarışmacıların puan durumuna göre elenen isim de belli oldu. İkinci etapta toplam puanlar şöyleydi:

Eren: 37

Batuhan: 34,5

Sergen: 43

Esra: 36,5