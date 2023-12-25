ŞOK VEDA || Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı? TV8 ile 24 Aralık 2023 Masterchef All Star’a kim veda etti, Batuhan mı, Esra mı elendi?

TV8'de yayınlanan yemek yarışması programı Masterchef All Star kim elendi sorusunun yanıtı dün akşam oynanan iki aşamalı eleme oyunu sonucunda belli oldu. Jüriliğini Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun üstlendiği yarışma, 24 Aralık Pazar akşamı 189. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Son bölümde 4 eleme adayı potadan çıkabilmek için kıyasıya mücadele etti. En iyi tabaklara imza atan isimler elenmekten kurtulurken son ikiye kalan isimden biri yarışmaya veda etti. Peki, TV8 ile 24 Aralık 2023 MasterChef kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? İşte, son dakika Masterchef All Star'a veda eden yarışmacı…