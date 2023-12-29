Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MasterChef konuğu Mevlüt Özkaya kimdir? Michelin Genç Şef ödülünün sahibi Mevlüt Özkaya kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri
Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:04 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 06:04

MasterChef konuğu Mevlüt Özkaya kimdir? Michelin Genç Şef ödülünün sahibi Mevlüt Özkaya kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri

Michelin Genç Şef Ödülü'nü ilk kez alan Mevlüt Özkaya MasterChef All Star son bölüme konuk oldu. Yarışmada renkli sahneler yaşatan Şef Mevlüt Özkaya'nın hayatı ve restoranı merak edilmeye başladı. Küçük yaşlardan itibaren ilgisi sayesinde mutfaklarda çalışmaya başlayan ünlü şef Antalya'da Turizm Otelcilik Lisesi'nde eğitim gördü ve ardından aşçılık alanında eğitimini sürdürdü. Peki, Mevlüt Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yılın Michelin Genç Şef ödülünü alan Mevlüt Özkaya hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler…

MasterChef konuğu Mevlüt Özkaya kimdir? Michelin Genç Şef ödülünün sahibi Mevlüt Özkaya kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri

Şef Mevlüt Özkaya kimdir MasterChef All Star ile merak edilmeye başladı. Yılın En Genç Şef ödülünün sahibi Mevlüt Özkaya ile MasterChef son bölümde renkli dakikalar yaşanırken izleyiciler Şef Mevlüt Özkaya kaç yaşında, nereli araştırmalarına başladı. Mevlüt Özkaya, küçük yaşlarda babaannesi sayesinde atıldığı mutfak hayatında kariyerine devam ediyor. İşte, Şef Mevlüt Özkaya restoranı ve hayatı...

MasterChef konuğu Mevlüt Özkaya kimdir? Michelin Genç Şef ödülünün sahibi Mevlüt Özkaya kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri

MEVLÜT ÖZKAYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1988 yılında Antalya'da dünyaya gelen 33 yaşındaki Mevlüt Özkaya, profesyonel mutfak eğitimine de Antalya Turizm Otelcilik Lisesi mutfak bölümüyle başladı. 2010 yılında Kocatepe Üniversitesi Aşçılık Ön Lisans Aşçılık Bölümü'nden mezun oldu. 2010 yılından itibaren farklı restoranlarda deneyimler kazandı. 2017'de restoranın kurucu şefleriyle beraber Mürver Restaurant'ın açılış şefliğini yaptı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef konuğu Mevlüt Özkaya kimdir? Michelin Genç Şef ödülünün sahibi Mevlüt Özkaya kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri

2021 yılından bu yana Mürver Restaurant'ta "Chef de Cuisine" görevini sürdüren Özkaya, mesleğe olan ilgisinin babaannesinden kaynaklandığını ifade ediyor. Genç isim, MICHELIN Rehberi'nin Türkiye'deki ilk yılında "MICHELIN Genç Şef" ödülüne layık görülmüştür.

MasterChef konuğu Mevlüt Özkaya kimdir? Michelin Genç Şef ödülünün sahibi Mevlüt Özkaya kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
MasterChef konuğu Mevlüt Özkaya kimdir? Michelin Genç Şef ödülünün sahibi Mevlüt Özkaya kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri
SON DAKİKA