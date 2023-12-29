MasterChef konuğu Mevlüt Özkaya kimdir? Michelin Genç Şef ödülünün sahibi Mevlüt Özkaya kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri

Şef Mevlüt Özkaya kimdir MasterChef All Star ile merak edilmeye başladı. Yılın En Genç Şef ödülünün sahibi Mevlüt Özkaya ile MasterChef son bölümde renkli dakikalar yaşanırken izleyiciler Şef Mevlüt Özkaya kaç yaşında, nereli araştırmalarına başladı. Mevlüt Özkaya, küçük yaşlarda babaannesi sayesinde atıldığı mutfak hayatında kariyerine devam ediyor. İşte, Şef Mevlüt Özkaya restoranı ve hayatı...