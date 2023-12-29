Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:04
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
06:04
MasterChef konuğu Mevlüt Özkaya kimdir? Michelin Genç Şef ödülünün sahibi Mevlüt Özkaya kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve kariyeri
Michelin Genç Şef Ödülü'nü ilk kez alan Mevlüt Özkaya MasterChef All Star son bölüme konuk oldu. Yarışmada renkli sahneler yaşatan Şef Mevlüt Özkaya'nın hayatı ve restoranı merak edilmeye başladı. Küçük yaşlardan itibaren ilgisi sayesinde mutfaklarda çalışmaya başlayan ünlü şef Antalya'da Turizm Otelcilik Lisesi'nde eğitim gördü ve ardından aşçılık alanında eğitimini sürdürdü. Peki, Mevlüt Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Yılın Michelin Genç Şef ödülünü alan Mevlüt Özkaya hayatı ve kariyeri hakkında merak edilenler…