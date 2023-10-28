Giriş Tarihi: 28.10.2023 01:50 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 01:50

ÖDÜL HEYECANI! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ekim MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne kadar?

MasterChef All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı yarışma 131. bölümüyle ekranlara geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar ödül oyununda kozlarını paylaştı. Kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen ürünlerle en başarılı yemekleri hazırlayan yarışmacı ödülün sahibi oldu. MasterChef son bölümde ödülü kazanan ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kim kazandı, ödülü kim aldı? sorusuna cevap arıyor. İşte, MasterChef ödülü kazanan isim ve tüm detaylar...