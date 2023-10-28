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Haberler Fotohaber ÖDÜL HEYECANI! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ekim MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne kadar?
Giriş Tarihi: 28.10.2023 01:50 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 01:50

ÖDÜL HEYECANI! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ekim MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödül ne kadar?

MasterChef All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğini yaptığı yarışma 131. bölümüyle ekranlara geldi. TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef 2023 All Star son bölümde mavi ve kırmızı takımlar ödül oyununda kozlarını paylaştı. Kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen ürünlerle en başarılı yemekleri hazırlayan yarışmacı ödülün sahibi oldu. MasterChef son bölümde ödülü kazanan ismi öğrenmek isteyenler yoğun olarak MasterChef kim kazandı, ödülü kim aldı? sorusuna cevap arıyor. İşte, MasterChef ödülü kazanan isim ve tüm detaylar...

İŞTE KAZANAN! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ekim MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödül nedir?

MasterChef All Star'da büyük ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyunu gecesinde MasterChef ekibi Kahramanmaraş'ta kozlarını paylaştı. Yöreye özgü yemeklerin yapılacağı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı büyük ödülün sahibi olacak. Programın sıkı takipçileri "MasterChef ödül oyununu kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 27 Ekim MasterChef 100 bin TL'lik ödül kimin oldu, haftanın eleme adayları kim oldu?" İşte, detaylar…

İŞTE KAZANAN! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ekim MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödül nedir?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geliyor. Kahramanmaraş yöresine ait geleneksel lezzetlerin yapılacağı programda en başarılı tabağı ortaya çıkaran yarışmacı 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi olacak.

MasterChef All Star'da 27 Ekim tarihinde 100 bin TL'lik büyük ödülün sahibi CEMRE oldu.

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İŞTE KAZANAN! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ekim MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödül nedir?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Metin

Barbaros

Batuhan

Tanya

Cemre

Esra

İŞTE KAZANAN! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ekim MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödül nedir?
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İŞTE KAZANAN! MasterChef ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 27 Ekim MasterChef ödül oyununu kim kazandı, hangi takım, ödül nedir?
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