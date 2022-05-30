Mavi Bayraklı Plajlar - Türkiye’de Mavi Bayrak İle İşaretlenen Plajlar, Denizler Güncel Liste

İstanbul Mavi Bayraklı Plajlar

Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünü bünyesinde barındıran İstanbul her ne kadar tarihi dokuları ve köklü geçmişiyle turistlerin ilgisini çekse de ülkemizin 2 mavi bayraklı plajı da yine bu şehirdedir. Yoğun iş trafiği ve uzun kaçamaklı tatilleri tercih edemeyenlerin mutlaka gidip görmesi gereken İstanbul mavi bayraklı plajları şu şekildedir:

Şile Halk Plajı (Şile Ayazma Plajı)

Şile Ağlayankaya Plajı

2 farklı plajı ile Şile mavi bayraklı plaj ödülünü olmayı başaran bu özel plajlar İstanbul'a 60 km uzaklıkta yer alır. Günübirlik gidilebilecek ya da hafta sonu kaçamağı için tercih edebileceğiniz plajlar gerek suyu gerekse de çevre düzenlemesiyle her yaş grubuna uygundur.