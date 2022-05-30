Mavi Bayraklı Plajlar - Türkiye’de Mavi Bayrak İle İşaretlenen Plajlar, Denizler Güncel Liste

Mavi bayraklı plajlar deyince aklınıza gelmesi gereken şey en temiz ve en güvenilir ortamda denizin tadını çıkarmak olmalıdır. Keza havaların ısınıp ortalığı kavurmaya başladığı şu dönemlerde pek çok kişinin tek hayali ülkemizin eşsiz plajlarına kavuşmak olduğu düşünülürse hazırlamış olduğumuz bu yazımız oldukça işinize yarayacak. Üstelik bahsettiğimiz plaj sayısı öyle üç beş plajla da sınırlı değil. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi'nin 2022 ödüllerinde ülkemizin 531 plajı mavi bayraklı plajlar listesine girdi. Hal böyle olunca hem gidip görmek hem de genel kültür açısından mavi bayraklı plajlar, Türkiye'de mavi bayrak ile işaretlenen plajlar ve denizler güncel liste yazımızı sizler için hazırladık.