Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Mavi Bayraklı Plajlar - Türkiye'de Mavi Bayrak İle İşaretlenen Plajlar, Denizler Güncel Liste
Giriş Tarihi: 30.05.2022 16:59 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 17:00

Mavi Bayraklı Plajlar - Türkiye'de Mavi Bayrak İle İşaretlenen Plajlar, Denizler Güncel Liste

Mavi bayraklı plajlar deyince aklınıza gelmesi gereken şey en temiz ve en güvenilir ortamda denizin tadını çıkarmak olmalıdır. Keza havaların ısınıp ortalığı kavurmaya başladığı şu dönemlerde pek çok kişinin tek hayali ülkemizin eşsiz plajlarına kavuşmak olduğu düşünülürse hazırlamış olduğumuz bu yazımız oldukça işinize yarayacak. Üstelik bahsettiğimiz plaj sayısı öyle üç beş plajla da sınırlı değil. Uluslararası Mavi Bayrak Jürisi'nin 2022 ödüllerinde ülkemizin 531 plajı mavi bayraklı plajlar listesine girdi. Hal böyle olunca hem gidip görmek hem de genel kültür açısından mavi bayraklı plajlar, Türkiye'de mavi bayrak ile işaretlenen plajlar ve denizler güncel liste yazımızı sizler için hazırladık.

Mavi Bayraklı Plajlar - Türkiye’de Mavi Bayrak İle İşaretlenen Plajlar, Denizler Güncel Liste

Her yıl dünya çağında düzenlenen ve belli kriterlere göre belirlenen mavi bayraklı plajlar listesi 2021 yılında ülkemiz için 519 adet belirlenirken 2022'de bu sayı 531'e çıktı. Listede yer alan plaj sayısının yükselmesini 24 marina, 15 turizm teknesi ve 5 bireysel yat sağlarken mavi bayraklı plaj ne demek, Türkiye'de mavi bayraklı plajlar nerelerde var sizler için bir araya derledik.

Mavi Bayraklı Plajlar - Türkiye’de Mavi Bayrak İle İşaretlenen Plajlar, Denizler Güncel Liste

Mavi Bayraklı Plaj Ne Demek?

Mavi bayraklı plajlar ödülü her yıl yapılan yeni incelemeler sonucunda FEE sivil toplum örgütü tarafından verilen bir ödüldür. Foundation of Environmental Education olarak karşımıza çıkan FEE bazı kriterleri baz alarak plajlar, yatlar ve marinaları inceliyor. Buradan da anlaşılacağı üzere mavi bayraklı plaj ödülü sadece denizleri kapsamıyor. Peki, mavi bayraklı plaj ne demek, hangi kriterler olduğunda mavi bayraklı ödülü alınabiliyor?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mavi Bayraklı Plajlar - Türkiye’de Mavi Bayrak İle İşaretlenen Plajlar, Denizler Güncel Liste

Mavi bayraklı plaj seçilebilmek için aranılan kriterler; yüzme suyunun kalitesi, çevrenin yönetimi, çevre eğitimi ve can güvenliğidir. Bu ana kriterler çerçevesinde herhangi bir plajın mavi bayrak ödülünü alabilmesi için 33, marinaların ise 38 koşulu sağlaması zorunludur.

Mavi Bayraklı Plajlar - Türkiye’de Mavi Bayrak İle İşaretlenen Plajlar, Denizler Güncel Liste

Türkiye'de Mavi Bayrak ile İşaretlenen Plajlar, Denizler Güncel Liste

Üç yanı denizlerle çevrili ülkemizde doğal güzelliklerin varlığı turizm ülkesi olarak öne çıkmasını sağlıyor. Gerek yerli gerek yabancı turistlerin büyük ilgi gösterdiği ülkemizde 2022 itibariyle toplamda 531 adet tescilli mavi bayraklı plaj yer alır.

Genel olarak ülke bazında ele alınan bu plajları adetleriyle birlikte listelemek gerekirse;

  • Antalya 229 mavi bayraklı plaj
  • Muğla 111 mavi bayraklı plaj
  • İzmir 66 mavi bayraklı plaj
  • Aydın 36 mavi bayraklı plaj
  • Balıkesir 31 mavi bayraklı plaj
  • Çanakkale 12 mavi bayraklı plaj
  • Kocaeli 7 mavi bayraklı plaj
  • Sakarya 2 mavi bayraklı plaj
  • Düzce 2 mavi bayraklı plaj
  • Kırklareli 2 mavi bayraklı plaj
  • İstanbul 2 mavi bayraklı plaj
  • Bartın 3 mavi bayraklı plaj
  • Samsun 13 mavi bayraklı plaj
  • Ordu 2 mavi bayraklı plaj
  • Bursa 1 mavi bayraklı plaj
  • Van 1 mavi bayraklı plaj
  • Mersin 11 mavi bayraklı plaj

Görüldüğü üzere Türkiye'de mavi bayrak ile işaretlenen plajlar listesinin en üst sırasını Antalya alırken arkasından Muğla, İzmir, Aydın ve Balıkesir geliyor.

Mavi Bayraklı Plajlar - Türkiye’de Mavi Bayrak İle İşaretlenen Plajlar, Denizler Güncel Liste

İstanbul Mavi Bayraklı Plajlar

Türkiye nüfusunun büyük bir bölümünü bünyesinde barındıran İstanbul her ne kadar tarihi dokuları ve köklü geçmişiyle turistlerin ilgisini çekse de ülkemizin 2 mavi bayraklı plajı da yine bu şehirdedir. Yoğun iş trafiği ve uzun kaçamaklı tatilleri tercih edemeyenlerin mutlaka gidip görmesi gereken İstanbul mavi bayraklı plajları şu şekildedir:

  • Şile Halk Plajı (Şile Ayazma Plajı)
  • Şile Ağlayankaya Plajı

2 farklı plajı ile Şile mavi bayraklı plaj ödülünü olmayı başaran bu özel plajlar İstanbul'a 60 km uzaklıkta yer alır. Günübirlik gidilebilecek ya da hafta sonu kaçamağı için tercih edebileceğiniz plajlar gerek suyu gerekse de çevre düzenlemesiyle her yaş grubuna uygundur.

SON DAKİKA