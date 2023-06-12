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Haberler Fotohaber MAVİYE SÜRGÜN DEFNE KİMDİR? Maviye Sürgün’ün Defne’si Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?
Giriş Tarihi: 12.06.2023 15:50 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 15:50

MAVİYE SÜRGÜN DEFNE KİMDİR? Maviye Sürgün’ün Defne’si Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Show TV ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizi projelerinden biri olan Maviye Sürgün, 12 Haziran Pazartesi akşamı itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Damla Sönmez, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Defne Boz karakterine hayat veren Damla Sönmez hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Maviye Sürgün Defne Boz kimdir? Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Maviye Sürgün'ün Defne'si Damla Sönmez biyografisi ve kariyeri…

Maviye Sürgün Defne kimdir? Maviye Sürgün’ün Defne’si Damla Sönmez kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Show TV ekranlarının tanıtımlarıyla adından söz ettiren Maviye Sürgün dizisi, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği dizi, birbirinden başarılı oyuncuları kadrosunda ağırlıyor. Dizinin başrol karakteri olan Defne Boz'un hikayesi ile birlikte karaktere hayat veren Damla Sönmez hayatı ve kariyeri ile izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu noktada ''Maviye Sürgün Defne kimdir? Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında ve nereli?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Maviye Sürgün'ün Defne'si Damla Sönmez hayatı ve rol aldığı dizi ve filmler…

Maviye Sürgün Defne kimdir? Maviye Sürgün’ün Defne’si Damla Sönmez kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

MAVİYE SÜRGÜN DEFNE BOZ KARAKTERİ HAKKINDA

Alımlı, zeki, ne istediğini bilen, neşeli ve renkli bir kadındır. Aynı zamanda profesyonel bir dolandırıcıdır ve olaylar karşısında soğukkanlıdır.

Yaşadığı kazadan sonra Ali'nin kendisini kurtarması ve Ozan ile tekrar karşı karşıya gelmesi hayatındaki dengeleri değiştirir.

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Maviye Sürgün Defne kimdir? Maviye Sürgün’ün Defne’si Damla Sönmez kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?

3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Tilya Damla Sönmez, anne tarafından Abhaz, Baba tarafından Çerkes kökenlidir.

St. Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra Paris Sorbonne Üniversitesi'nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı.

Maviye Sürgün Defne kimdir? Maviye Sürgün’ün Defne’si Damla Sönmez kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı iki yıl keman, bir yıl da piyano dalında öğrenim gördü. New York Black Nexxus Academy'de Stuart Burney ile çalıştı.

2009 yılında Bornova Bornova filmindeki rolüyle 46. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri'nde "Umut Veren Genç Yetenek", Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde "Genç Cadı" ödüllerini aldı.

Maviye Sürgün Defne kimdir? Maviye Sürgün’ün Defne’si Damla Sönmez kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde Festival Genç Başkanı görevini yürütürken Deniz Seviyesi filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerinin sahibi oldu.

2012 yılında Tiyatro Yanetki'nin "Yalnız Batı" adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunu Pürtelaş'ın Constellations/Parçacıklar adlı oyunudur. "Savaş" oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi'nden "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü almıştır.

Tiyatro ve sinema ile birlikte televizyon dizilerinde de boy gösteren Sönmez; Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı, Çukur dizisindeki rolleriyle adından söz ettirdi.

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