MAVİYE SÜRGÜN DEFNE KİMDİR? Maviye Sürgün’ün Defne’si Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

Show TV ekranlarının yeni sezondaki iddialı dizi projelerinden biri olan Maviye Sürgün, 12 Haziran Pazartesi akşamı itibarıyla yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Damla Sönmez, Caner Cindoruk ve Serkan Altunorak gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Dizide Defne Boz karakterine hayat veren Damla Sönmez hayatı ve kariyeri hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Maviye Sürgün Defne Boz kimdir? Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte, Maviye Sürgün'ün Defne'si Damla Sönmez biyografisi ve kariyeri…