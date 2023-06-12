MAVİYE SÜRGÜN DEFNE KİMDİR? Maviye Sürgün’ün Defne’si Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında, nereli, dizileri ve filmleri neler?

2015 yılında 18. Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali'nde Festival Genç Başkanı görevini yürütürken Deniz Seviyesi filmindeki rolüyle de 21. Altın Koza Film Festivali ve Milano Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerinin sahibi oldu.

2012 yılında Tiyatro Yanetki'nin "Yalnız Batı" adlı oyunuyla başlayan, sonrasında 2014 yılında "Savaş" oyunuyla devam eden profesyonel tiyatro hayatının üçüncü oyunu Pürtelaş'ın Constellations/Parçacıklar adlı oyunudur. "Savaş" oyunundaki rolü ile Yeni Tiyatro Dergisi'nden "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü almıştır.

Tiyatro ve sinema ile birlikte televizyon dizilerinde de boy gösteren Sönmez; Gece Gündüz, Türkan, Bir Aşk Hikayesi, Güllerin Savaşı, Çukur dizisindeki rolleriyle adından söz ettirdi.