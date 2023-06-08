Maviye Sürgün dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi!

Show TV ekranlarının yeni dizisi Maviye Sürgün için geri sayım başladı. Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı dizi yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu O3 Medya imzalı dizinin yayın tarihi de belli oldu. Bu gelişme sonrası Maviye Sürgün dizisi yayın tarihi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılmaya başlandı. Marmaris'in büyülü atmosferinde gerçekleşen çekimleriyle büyük ilgi uyandıran yapım, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle adından söz ettirecek. Peki, Maviye Sürgün dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.