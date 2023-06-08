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Haberler Fotohaber Maviye Sürgün dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi!
Giriş Tarihi: 08.06.2023 13:41 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 13:41

Maviye Sürgün dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi açıklandı mı? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu, oyuncu kadrosu ve yayın tarihi!

Show TV ekranlarının yeni dizisi Maviye Sürgün için geri sayım başladı. Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı dizi yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu O3 Medya imzalı dizinin yayın tarihi de belli oldu. Bu gelişme sonrası Maviye Sürgün dizisi yayın tarihi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılmaya başlandı. Marmaris'in büyülü atmosferinde gerçekleşen çekimleriyle büyük ilgi uyandıran yapım, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle adından söz ettirecek. Peki, Maviye Sürgün dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Maviye Sürgün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Maviye Sürgün dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Caner Cindoruk, Damla Sönmez, Serkan Altunorak, Bülent Şakrak, Ayça Erturan gibi oyuncuları buluşturan dizinin üçüncü tanıtımı da izleyicisiyle buluştu. Fragmanları ile dikkat çeken dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. O3 Medya imzalı dizi; SAT komandosu Ali'nin, denizde ölmek üzereyken kurtardığı Defne'nin hayatına girmesiyle değişen dünyasını ekrana taşıyacak. Peki, Maviye Sürgün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Maviye Sürgün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ 3. TANITIMI YAYINLANDI!

O3 Medya ile İnter Medya ortak yapımı Maviye Sürgün dizisi, Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı dizinin üçüncü tanıtım fragmanı izleyicilerle buluştu.

Maviye Sürgün tanıtım fragmanları izlemek için: https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/maviye-surgun/2899

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Maviye Sürgün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU! MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Show TV'nin uzun süredir merakla beklenen dizisi Maviye Sürgün'ün yayın tarihi belli oldu. Maviye Sürgün dizisi 12 Haziran 2023 Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Maviye Sürgün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Maviye Sürgün dizisinin hikayesi ise kısaca şöyle;

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır.

Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez).

Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

Maviye Sürgün dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Marmaris'in masalsı atmosferinde çekilen afişi ile göz dolduran Maviye Sürgün dizisinide Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'a;

Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi oyuncular eşlik ediyor.

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