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Haberler Fotohaber Maviye Sürgün dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 12.06.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 11:40

Maviye Sürgün dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarının yeni dizisi Maviye Sürgün, 12 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlendiği O3 Medya imzalı Maviye Sürgün dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Merakla beklenen yapım, uğradığı soruşturmanın ardından açığa alınan SAT komandosu Ali'nin, denizde ölmek üzereyken kurtardığı Defne'nin hayatına girmesiyle değişen dünyasını ekrana taşıyacak. Peki, Maviye Sürgün oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu…

Maviye Sürgün dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Maviye Sürgün, 12 Haziran Pazartesi itibarıyla ekran yolculuğuna başlıyor. Yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği O3 Medya imzalı dizi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak gibi oyuncuları bir araya getiren dram ve romantik türündeki yapım; SAT komandosu Ali'nin başına gelenleri izleyicilerle buluşturuyor. Peki, Maviye Sürgün konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var, nerede çekildi? İşte, Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün oyuncuları, konusu ve çekim yerleri hakkında tüm merak edilenler.

Maviye Sürgün dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı Maviye Sürgün dizisi, 12 Haziran Pazartesi akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor.

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Maviye Sürgün dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ KONUSU

O3 Medya ile İnter Medya ortak yapımı Maviye Sürgün dizisinin hikayesi ise kısaca şöyle;

Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih'in (Hakan Salınmış) yanına taşınır.

Maviye Sürgün dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu

Taşınmadan kısa bir süre sonra Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne'dir (Damla Sönmez).

Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altunorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış̧ yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

Maviye Sürgün dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu

MAVİYE SÜRGÜN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Marmaris'in masalsı atmosferinde çekilen afişi ile göz dolduran Maviye Sürgün dizisinide Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'a;

Bülent Şakrak, Ayça Erturan, Ruhi Sarı, Gökşen Ateş ve Hakan Salınmış gibi oyuncular eşlik ediyor.

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