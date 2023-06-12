Maviye Sürgün dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Show TV’nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu

Show TV ekranlarının yeni dizisi Maviye Sürgün, 12 Haziran Pazartesi akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Nezaket Coşkun'un üstlendiği O3 Medya imzalı Maviye Sürgün dizisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Caner Cindoruk, Damla Sönmez ve Serkan Altunorak'ın yer aldığı dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Merakla beklenen yapım, uğradığı soruşturmanın ardından açığa alınan SAT komandosu Ali'nin, denizde ölmek üzereyken kurtardığı Defne'nin hayatına girmesiyle değişen dünyasını ekrana taşıyacak. Peki, Maviye Sürgün oyuncuları kimler, konusu nedir, nerede çekiliyor? İşte Show TV'nin yeni dizisi Maviye Sürgün konusu ve oyuncu kadrosu…