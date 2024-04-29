Maymunlar Cehennemi filmi konusu ne, oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV’de!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU

İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Bu müthiş bilim kurgu filmini sakın kaçırmayın!