Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024
16:34
Maymunlar Cehennemi filmi konusu ne, oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV'de!
Kanal D'de yayınlanacak olan Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV'de. İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç", bu akşam Kanal D'de ekranlara geliyor. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikâyede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Peki, Maymunlar Cehennemi filmi konusu ne, oyuncuları kim?