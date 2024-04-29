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Haberler Fotohaber Maymunlar Cehennemi filmi konusu ne, oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV'de!
Giriş Tarihi: 29.04.2024 16:34 Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 16:34

Maymunlar Cehennemi filmi konusu ne, oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV'de!

Kanal D'de yayınlanacak olan Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV'de. İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç", bu akşam Kanal D'de ekranlara geliyor. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikâyede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Peki, Maymunlar Cehennemi filmi konusu ne, oyuncuları kim?

Maymunlar Cehennemi filmi konusu ne, oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV’de!

2011 yılı yapımı olan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi bu akşam seyirci karşısına çıkacak. TV yayın akışlarını kontrol edenler "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç" filmini araştırmaya koyuldu. Bilim kurgu ve aksiyon türünde olan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu ve oyuncuları

Maymunlar Cehennemi filmi konusu ne, oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV’de!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU

İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Bu müthiş bilim kurgu filmini sakın kaçırmayın!

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Maymunlar Cehennemi filmi konusu ne, oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV’de!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ OYUNCULARI

James Franco,

Freida Pinto,

John Lithgow,

Brian Cox

Maymunlar Cehennemi filmi konusu ne, oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV’de!

SERİNİN DİĞER FİLMLERİ

Maymunlar Gezegeni (Planet of the Apes) (2001)

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Rise of the Planet of the Apes) (2011)

Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti (Dawn of the Planet of the Apes) (2014)

Maymunlar Cehennemi: Savaş (War for the Planet of the Apes) (2017)

Maymunlar Cehennemi: Yeni Krallık (Kingdom of the Planet of the Apes) (2024)

Maymunlar Cehennemi filmi konusu ne, oyuncuları kim? Maymunlar Cehennemi filmi bu akşam TV’de!
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