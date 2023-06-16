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Haberler Fotohaber Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı! 2023 Mazot gübre desteği yattı mı, ne kadar kaç TL?
Giriş Tarihi: 16.06.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 13:48

Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı! 2023 Mazot gübre desteği yattı mı, ne kadar kaç TL?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçiye sağlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri gerçekleşiyor. Bakanlık tarafından ödemelerin başladığı duyuruldu. Bununla birlikte milyonlarca çiftçi mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak sorularına yanıt aramaya başladı. Çiftçi Kayıt Sistemi kapsamında bulunan vatandaşlar için ödenen devlet desteği için ödemeler e devlet sorgulama ekranı üzerinden kontrol ediliyor. Peki, 2023 mazot gübre desteği ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, tüm merak edilenler…

Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı! 2023 Mazot gübre desteği yattı mı, ne kadar kaç TL?

Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak sorusu gelen yeni açıklama ardından yanıtlandı. 75 milyon 826 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin yatmaya başladığı çiftçiye müjde oldu. Mazot gübre desteği ödeme sorgulama e devlet ekranı üzerinden araştırmalar hız kazandı. Peki, 2023 mazot ve gübre desteği ne kadar, kaç TL? İşte, tüm merak edilenler…

Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı! 2023 Mazot gübre desteği yattı mı, ne kadar kaç TL?

2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ YATIYOR!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen açıklamaya göre mazot ve gübre desteği ödemelerinin başladığı duryuruldu. Açıklamada; "75 milyon 826 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor." denildi.

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Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı! 2023 Mazot gübre desteği yattı mı, ne kadar kaç TL?

ÖDEMELER NASIL SORGULANIR?

Hububat, baklagil dane mısır desteği, sertifikalı tohum üretim desteği, mazot gübre desteği, sertifikalı fidan üretim desteği, sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalananlar hesaplarını kontrol ederek, ödemelerin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı! 2023 Mazot gübre desteği yattı mı, ne kadar kaç TL?

Ödemelere ilişkin detaylar şu şekilde;

Hayvan Hastalığı Tazminatı desteği kapsamında 50 milyon 646 bin 602 TL,

Hububat – Baklagil Dane Mısır desteği kapsamında 10 milyon 779 bin 586 TL,

Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı! 2023 Mazot gübre desteği yattı mı, ne kadar kaç TL?

Yağlı Tohumlu Bitkiler desteği kapsamında 12 milyon 172 bin 545 TL,

Toprak Analizi desteği kapsamında 1 milyon 33 bin 480 TL,

Anaç Koyun desteği kapsamında 686 bin 300 TL,

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