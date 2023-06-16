Giriş Tarihi: 16.06.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 13:48

Mazot ve gübre desteği ödemeleri başladı! 2023 Mazot gübre desteği yattı mı, ne kadar kaç TL?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçiye sağlanan mazot ve gübre desteği ödemeleri gerçekleşiyor. Bakanlık tarafından ödemelerin başladığı duyuruldu. Bununla birlikte milyonlarca çiftçi mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak sorularına yanıt aramaya başladı. Çiftçi Kayıt Sistemi kapsamında bulunan vatandaşlar için ödenen devlet desteği için ödemeler e devlet sorgulama ekranı üzerinden kontrol ediliyor. Peki, 2023 mazot gübre desteği ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? İşte, tüm merak edilenler…