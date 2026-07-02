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Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:52 Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 14:53

LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç takvimi ile belli oldu!

"2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu; hayalindeki lisede eğitim görmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın ardından, optik form değerlendirme sürecindeki son durum dikkat çekti. Ortaokul mezunlarının merakla beklediği 2026 LGS sonuçlarının ilan edileceği resmi tarih ve tercih maratonunun takvimi ön plana çıktı.

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LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç takvimi ile belli oldu!

13 Haziran'da Türkiye genelinde eş zamanlı olarak uygulanan sınavın ardından LGS sonuç süreci merakla araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi sınav takvimine göre 2026 LGS sonuçları, temmuz ayının ikinci haftasında kamuoyunun erişimine sunulacak. Bu süreç, öğrencilerin gelecekteki eğitim hayatını ve lise tercihlerini doğrudan şekillendirecek.

LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç takvimi ile belli oldu!

2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi sınav kılavuzuna göre, LGS sonuçları 10 Temmuz Cuma 2026 tarihinde kamuoyunun erişimine açılacak.

Sınava katılan adaylar, bu tarihten itibaren aldıkları puanları ve yerleştirmede en kritik kriter olan il/genel yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek.

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LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç takvimi ile belli oldu!

LGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

10 Temmuz'da açıklanacak olan LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.

LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç takvimi ile belli oldu!

LİSE TERCİH MARATONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte eğitim hayatının en önemli dönemeçlerinden biri olan tercih maratonu başlayacak. MEB takvimine göre, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yine 10 Temmuz'da yayımlanacak. Öğrenciler için LGS tercih işlemleri 13 - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılabilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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