LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç takvimi ile belli oldu!

LİSE TERCİH MARATONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte eğitim hayatının en önemli dönemeçlerinden biri olan tercih maratonu başlayacak. MEB takvimine göre, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yine 10 Temmuz'da yayımlanacak. Öğrenciler için LGS tercih işlemleri 13 - 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılabilecek.