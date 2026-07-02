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LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç takvimi ile belli oldu!
Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 02.07.2026 14:53
LGS sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? MEB 2026 LGS sonuç takvimi ile belli oldu!
"2026 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu; hayalindeki lisede eğitim görmek isteyen öğrencilerin gündeminde yer alıyor. MEB tarafından Liselere Geçiş Sistemi kapsamında düzenlenen merkezi sınavın ardından, optik form değerlendirme sürecindeki son durum dikkat çekti. Ortaokul mezunlarının merakla beklediği 2026 LGS sonuçlarının ilan edileceği resmi tarih ve tercih maratonunun takvimi ön plana çıktı.