MEB Açıkladı! 2026 Öğretmenlerin seminerleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatiline adım atarken, öğretmenler için yıl sonu değerlendirmeleri ve mesleki gelişim faaliyetlerini içeren haziran dönemi seminer maratonu başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile öğretmenlerin seminerlerinin hangi tarihte ve ortamda gerçekleşeceği belli oldu. Böylece gözler Haziran ayının son haftasına çevrildi.

