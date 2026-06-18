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MEB Açıkladı! 2026 Öğretmenlerin seminerleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 17:14
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 17:15
MEB Açıkladı! 2026 Öğretmenlerin seminerleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Öğretmenler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasının ardından gerçekleştirilecek mesleki çalışma programı için sorgulama yapmaya başladı. Böylece öğretmen mesleki çalışma semineri ne zaman, hangi tarihte ve nasıl yapılacak? soruları ön plana çıktı. MEB tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda tüm süreç ve detaylar netleşti.