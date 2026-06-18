Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MEB Açıkladı! 2026 Öğretmenlerin seminerleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 17:14 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 17:15

MEB Açıkladı! 2026 Öğretmenlerin seminerleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Öğretmenler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının son ders zilinin çalmasının ardından gerçekleştirilecek mesleki çalışma programı için sorgulama yapmaya başladı. Böylece öğretmen mesleki çalışma semineri ne zaman, hangi tarihte ve nasıl yapılacak? soruları ön plana çıktı. MEB tarafından açıklanan bilgiler doğrultusunda tüm süreç ve detaylar netleşti.

  • ABONE OL
MEB Açıkladı! 2026 Öğretmenlerin seminerleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Okulların kapanmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatiline adım atarken, öğretmenler için yıl sonu değerlendirmeleri ve mesleki gelişim faaliyetlerini içeren haziran dönemi seminer maratonu başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile öğretmenlerin seminerlerinin hangi tarihte ve ortamda gerçekleşeceği belli oldu. Böylece gözler Haziran ayının son haftasına çevrildi.

MEB Açıkladı! 2026 Öğretmenlerin seminerleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

2026 ÖĞRETMENLERİN SEMİNERLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim öğretim yılının tamamlanmasının ardından öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde yıl sonu mesleki çalışma seminerleri yapılacak.

Yönetici ve öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri"ni 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB Açıkladı! 2026 Öğretmenlerin seminerleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ÖĞRETMENLERİN SEMİNERLERİ NEREDE YAPILACAK?

Öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek mesleki çalışma seminerleri çevrim içi yapılacak. Bakanlıkça, söz konusu mesleki çalışma programının Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden gerçekleştirilmesine karar verildi.

MEB Açıkladı! 2026 Öğretmenlerin seminerleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

MEB açıklamasına göre; 2026 Haziran dönemi mesleki çalışma semineri, "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile" ile "Dijital Çağ ve Aile" konularında hazırlanan eğitim içeriklerinden oluşacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA