Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı ve e-Sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 01.07.2026 15:25 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 15:26

MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı ve e-Sınav tarihleri

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katılacağı 3. dönem sınavları için takvim açıklandı. Yazılı sınav ve e-Sınav şeklinde uygulanacak süreçte ders sayısına göre farklı sınav yöntemleri kullanılacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, MEB tarafından açıklanan AÖL 3. dönem sınav takvimi…

  • ABONE OL
MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı ve e-Sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavlarına ilişkin uygulama takvimini paylaştı. Ders sayısına göre yazılı sınava ya da e-Sınava katılacak öğrenciler, sınav giriş belgelerini sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Sonuçların açıklanacağı tarih de belli oldu.

MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı ve e-Sınav tarihleri

AÖL YAZILI SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze yazılı sınavları 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı ve e-Sınav tarihleri

MEB AÖL E-SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL e-Sınav uygulaması, 1 Temmuz-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında e-Sınav merkezlerinde yapılacak.

Açık Öğretim Lisesi'nde 9 ve daha az sayıda ders seçen öğrenciler, e-Sınav randevusu alarak sınava katılacak. Bu öğrenciler yüz yüze yazılı sınava giremeyecek.

MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı ve e-Sınav tarihleri

AÖL SINAVINDA HANGİ ÖĞRENCİLER E-SINAVA GİRECEK?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden 9 veya daha az dersten sınava girecek olanlar e-Sınava katılacak.

10 ve daha fazla dersi bulunan öğrenciler ise yüz yüze yazılı sınava girecek. Uygulamada öğrencinin ders sayısı ve özel durumuna göre farklılıklar bulunabiliyor.

MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı ve e-Sınav tarihleri

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Okulları 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınav sonuçları 7 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak.

Öğrenciler sonuçlarını Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA