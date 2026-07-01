MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı ve e-Sınav tarihleri

AÖL SINAVINDA HANGİ ÖĞRENCİLER E-SINAVA GİRECEK?

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden 9 veya daha az dersten sınava girecek olanlar e-Sınava katılacak.

10 ve daha fazla dersi bulunan öğrenciler ise yüz yüze yazılı sınava girecek. Uygulamada öğrencinin ders sayısı ve özel durumuna göre farklılıklar bulunabiliyor.