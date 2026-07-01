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MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı ve e-Sınav tarihleri
Giriş Tarihi: 01.07.2026 15:25
Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 15:26
MEB AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2026 Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yazılı ve e-Sınav tarihleri
Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin katılacağı 3. dönem sınavları için takvim açıklandı. Yazılı sınav ve e-Sınav şeklinde uygulanacak süreçte ders sayısına göre farklı sınav yöntemleri kullanılacak. Peki, AÖL sınavları ne zaman yapılacak? İşte, MEB tarafından açıklanan AÖL 3. dönem sınav takvimi…