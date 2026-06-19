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Haberler Fotohaber BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2026: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 10:23

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2026: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB BİLSEM bireysel sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. 06 Nisan 2026 tarihinde başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları bugün (19 Haziran 2026) itibarıyla sona eriyor. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenci ve veliler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda sonuçların ilan edileceği gün yakından takip ediliyor.

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BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2026: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak soruları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen BİLSEM bireysel değerlendirme süreci, 06 Nisan'da başlamış ve bugün sona erecek şekilde planlanmıştı. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. MEB'in açıklayacağı sonuçlar, eğitim sürecinin bir sonraki aşaması açısından önem taşıyor.

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2026: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM BİREYSEL SINAV TARİHLERİ 2026

06 Nisan'da başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme sınavları bugün (19 Haziran 2026) sona erecek.

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BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2026: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 3 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2026: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KAYITLAR NE ZAMAN?

27 Temmuz - 28 Ağustos 2026 tarihlerinde ise BİLSEM'de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.

BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2026: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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