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BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2026: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.06.2026 10:23
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2026: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
MEB BİLSEM bireysel sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. 06 Nisan 2026 tarihinde başlayan BİLSEM bireysel değerlendirme uygulamaları bugün (19 Haziran 2026) itibarıyla sona eriyor. Sınav sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenci ve veliler, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda sonuçların ilan edileceği gün yakından takip ediliyor.