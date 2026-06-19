BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları 2026: BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BİLSEM sınavları bitti mi, sonuçlar ne zaman açıklanacak soruları öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Özel yetenekli öğrencilerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen BİLSEM bireysel değerlendirme süreci, 06 Nisan'da başlamış ve bugün sona erecek şekilde planlanmıştı. Değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. MEB'in açıklayacağı sonuçlar, eğitim sürecinin bir sonraki aşaması açısından önem taşıyor.