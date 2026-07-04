Haberler
Fotohaber
MEB duyurdu: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Lise sınav sonucu ve tercih tarihleri
Giriş Tarihi: 04.07.2026 22:16
MEB duyurdu: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Lise sınav sonucu ve tercih tarihleri
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği sonuç tarihi netleşti.