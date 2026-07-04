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Giriş Tarihi: 04.07.2026 22:16

MEB duyurdu: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Lise sınav sonucu ve tercih tarihleri

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan resmi takvime göre, 8. sınıf öğrencilerinin merakla beklediği sonuç tarihi netleşti.

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MEB duyurdu: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Lise sınav sonucu ve tercih tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yürütülen değerlendirme sürecinde son aşamaya geldi. Öğrenciler, lise tercihlerini şekillendirecek puanlarını ve ülke genelindeki yüzdelik dilimlerini öğrenmek için meb.gov.tr üzerinden yapılacak açıklamaları yakından takip ediyor.

MEB duyurdu: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Lise sınav sonucu ve tercih tarihleri

2026 LGS SONUÇ TARİHİ MEB TAKVİMİ BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte LGS sonuçlarının ilan edileceği tarih resmen duyuruldu. Kılavuzda yer alan bilgilere göre, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyunun erişimine açılacak.
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MEB duyurdu: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Lise sınav sonucu ve tercih tarihleri

LGS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçmiş yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın bazı merkezi sınav sonuçlarını planlanan tarihten önce duyurmuş olması, öğrenciler ve veliler arasında "LGS sonuçları erken açıklanır mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Ancak MEB'den gelen değerlendirmelere göre, optik form okumaları, çok aşamalı kontrol süreçleri, veri doğrulama işlemleri ve dijital itiraz mekanizmalarının hatasız şekilde tamamlanması amaçlanıyor.

MEB duyurdu: LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 Lise sınav sonucu ve tercih tarihleri

LİSE TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte eğitim hayatının en önemli dönemeçlerinden biri olan tercih maratonu start alacak. MEB takvimine göre, Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yine 10 Temmuz'da yayımlanacak. Öğrenciler için LGS tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Okul üzerinden yapılabilecek.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#LGS #MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

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