MEB İl içi tayin sonuçları 2023: MEBBİS Öğretmen atama tayin/yerleştirme sonuçları ile açıklanan iller listesi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin il içi tayin sonuçları sorgulanıyor. 17 Temmuz'da sona eren başvuruların ardından il içi yer değiştirme sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden il il açıklanıyor. MEB duyuruları bu noktada önem kazanırken kurumun resmi sitesinde en son tüm illerin açıklandığı görüldü. Öğretmen il içi atama tayin sonuçları MEBBİS ekranından görüntülenecek olup son dakika duyurusu ise MEB.gov.tr'den yapılacak. Buna göre; MEB İl içi tayin sonuçları 2023 açıklandı mı? MEBBİS Öğretmen atama tayin/yerleştirme sonuçları ile açıklanan iller listesi