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Haberler Fotohaber MEB İl içi tayin sonuçları 2023: MEBBİS Öğretmen atama tayin/yerleştirme sonuçları ile açıklanan iller listesi
Giriş Tarihi: 20.07.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 20.07.2023 09:32

MEB İl içi tayin sonuçları 2023: MEBBİS Öğretmen atama tayin/yerleştirme sonuçları ile açıklanan iller listesi

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı öğretmenlerin il içi tayin sonuçları sorgulanıyor. 17 Temmuz'da sona eren başvuruların ardından il içi yer değiştirme sonuçları MEBBİS ekranı üzerinden il il açıklanıyor. MEB duyuruları bu noktada önem kazanırken kurumun resmi sitesinde en son tüm illerin açıklandığı görüldü. Öğretmen il içi atama tayin sonuçları MEBBİS ekranından görüntülenecek olup son dakika duyurusu ise MEB.gov.tr'den yapılacak. Buna göre; MEB İl içi tayin sonuçları 2023 açıklandı mı? MEBBİS Öğretmen atama tayin/yerleştirme sonuçları ile açıklanan iller listesi

MEB İl içi tayin sonuçları 2023: MEBBİS Öğretmen atama tayin/yerleştirme sonuçları ile açıklanan iller listesi

MEB İl içi tayin sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. MEB atama takvimi duyurusunda 20 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen illerin tamamı bekleniyor. Aradan geçen zamanın ardından adaylarda heyecan artarken il içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayışı sürüyor. İl içi yer değiştirme sonuçları için MEBBİS ekranı da yoğunluk kazandı. Buna göre; İl içi atama sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte, MEBBİS Öğretmen il içi tayin atama sonuçları ile açıklanan iller listesi

MEB İl içi tayin sonuçları 2023: MEBBİS Öğretmen atama tayin/yerleştirme sonuçları ile açıklanan iller listesi

MEB MEBBİS İL İÇİ TAYİN, ATAMA, YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı öğretmen il içi tayin sonuçlarının 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Sonuçlar, MEB'in internet sitesinden öğrenilebilecek. Sonuçlar, aynı zamanda öğretmenlere SMS ile de gönderilecek.

İl içi tayinleri ile ilgili duyurunun MEB'in personel.meb.gov.tr internet sayfası üzerinden paylaşılması bekleniyor.

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

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MEB İl içi tayin sonuçları 2023: MEBBİS Öğretmen atama tayin/yerleştirme sonuçları ile açıklanan iller listesi

MEB İL İÇİ TAYİN VE YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

Başvuruların Alınması: 13 - 17 Temmuz 2023

Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı: 20 Temmuz 2023

İnha Listelerinin İlgili Valiliklerce Sisteme Girilerek Atama Kararnamelerinin Oluşturulması: 20 - 21 Temmuz 2023

Görevden Ayrılma İşlemleri: 21 Temmuz 2023 itibarıyla

MEB İl içi tayin sonuçları 2023: MEBBİS Öğretmen atama tayin/yerleştirme sonuçları ile açıklanan iller listesi
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MEB İl içi tayin sonuçları 2023: MEBBİS Öğretmen atama tayin/yerleştirme sonuçları ile açıklanan iller listesi
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