MEB İl içi tayin sonuçları 2023: MEBBİS Öğretmen atama tayin/yerleştirme sonuçları ile açıklanan iller listesi

MEB İl içi tayin sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması bekleniyor. MEB atama takvimi duyurusunda 20 Temmuz tarihinde açıklanması beklenen illerin tamamı bekleniyor. Aradan geçen zamanın ardından adaylarda heyecan artarken il içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arayışı sürüyor. İl içi yer değiştirme sonuçları için MEBBİS ekranı da yoğunluk kazandı. Buna göre; İl içi atama sonuçları 2023 ne zaman açıklanacak? İşte, MEBBİS Öğretmen il içi tayin atama sonuçları ile açıklanan iller listesi