MEB İOKBS BAŞVURLARI || 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, başvuru şatları neler olacak? Sınav tarihleriyle

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bursluluk sınavına katılabilmek için öğrenci ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Ekonomik şartlar, her yıl değişkenlik gösteriyor. Yeni yıl ile beraber detaylı şartlar kılavuzda yer alacak. Sınava katılmak için genel şartlar ise şu şekilde;

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.