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Haberler Fotohaber MEB İOKBS BAŞVURLARI || 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, başvuru şatları neler olacak? Sınav tarihleriyle
Giriş Tarihi: 29.01.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 16:44

MEB İOKBS BAŞVURLARI || 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, başvuru şatları neler olacak? Sınav tarihleriyle

2023-2024 İOKBS bursluluk sınavı için başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene eğitim desteği için uygulanan ve sınavı kazananlara eğitim desteği sağlanan bir sınavdır. Bu sene de gerçekleştirilecek olan sınavın şartları ve tarihleri araştırılıyor. Türkiye'deki sınavda, her yıl binlerce öğrenci burs imkanından faydalanabiliyor. 2024 yılının gelmesiyle birlikte yeni eğitim öğretim dönemi için İOKBS başvuru tarihleri araştırması yapılmaya başladı. Peki, 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, başvuru şatları neler? İşte sınav tarihleri

MEB İOKBS BAŞVURLARI || 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, başvuru şatları neler olacak? Sınav tarihleriyle

Okul başarısı yüksek, maddi durumu yetersiz öğrenciler için uygulanan sınav için geri sayım başladı. Bu sene de MEB tarafından uygulanacak olan sınav için hazırlıklar başladı. Sınava girecek olan binlerce öğrenci detayları araştırmaya başladı. Peki İOKBS başvuruları ne zaman?

MEB İOKBS BAŞVURLARI || 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, başvuru şatları neler olacak? Sınav tarihleriyle

2024 İOKBS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

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MEB İOKBS BAŞVURLARI || 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, başvuru şatları neler olacak? Sınav tarihleriyle

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Bursluluk sınavına katılabilmek için öğrenci ve ailesinin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Ekonomik şartlar, her yıl değişkenlik gösteriyor. Yeni yıl ile beraber detaylı şartlar kılavuzda yer alacak. Sınava katılmak için genel şartlar ise şu şekilde;

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,
c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,
ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

e. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak.

Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri bu rakamı geçen öğrencilerin İOKBS başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecektir.

MEB İOKBS BAŞVURLARI || 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, başvuru şatları neler olacak? Sınav tarihleriyle

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI VE BAŞVURU KILAVUZU AÇIKLANDI!

Bursluluk sınavı 2024 başvuruları 13 Şubat 2024 ile 1 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

MEB İOKBS BAŞVURLARI || 2024 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, başvuru şatları neler olacak? Sınav tarihleriyle

BAŞVURULAR NEREDEN ALINACAK?

http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir.

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