Giriş Tarihi: 26.01.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
12:57
MEB İOKBS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI! İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak, sınava kimler katılabilir, başvurular ne zaman?
2023-2024 İOKBS bursluluk sınavı için başvuru kılavuzu yayımlandı. Başvuru tarihleri ilan edildi. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Türkiye'de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her sene uygulanan ve sınavı kazanan öğrencilerin burs kazandığı bir sınav türüdür. Türkiye'deki sınavda, her yıl binlerce öğrenci burs imkanından faydalanabiliyor. 2024 yılının gelmesiyle birlikte yeni eğitim öğretim dönemi için İOKBS başvuru tarihleri araştırması yapılmaya başladı. Peki, İOKBS bursluluk sınavı hangi tarihte yapılacak, sınava kimler katılabilir, başvurular ne zaman? İşte başvuru kılavuzu