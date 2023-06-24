MEB LGS adrese dayalı lise sorgulama ve tercih robotu 2023 || Adrese dayalı lise puanları ile tercih nasıl yapılır? İşte, e-Okul ekranı!

Giriş Tarihi: 24.06.2023 10:18
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
10:28
Adrese dayalı lise sorgulama ekranı, tercih yapmak isteyen öğrencileri yakından ilgilendiriyor. LGS sınavı sonuçları 23 Haziran itibariyle belli olurken 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihler yapılacak. Üç farklı tercih yapma hakkına sahip olan öğrenciler, LGS adrese dayalı lise sorgulama 2023 hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sınava giren ya da girmeyen herkesi ilgilendiren adrese dayalı tercih robotu tercih listesinde yer alacak. e-Okul üzerinden yapılacak tercihlerde öğrencilerin 20 tercih hakkı var. Peki, adrese göre lise tercihi nasıl yapılır, nasıl gidilir? İşte, tüm soruların cevabı…