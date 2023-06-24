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Haberler Fotohaber MEB LGS adrese dayalı lise sorgulama ve tercih robotu 2023 || Adrese dayalı lise puanları ile tercih nasıl yapılır? İşte, e-Okul ekranı!
Giriş Tarihi: 24.06.2023 10:18 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 10:28

MEB LGS adrese dayalı lise sorgulama ve tercih robotu 2023 || Adrese dayalı lise puanları ile tercih nasıl yapılır? İşte, e-Okul ekranı!

Adrese dayalı lise sorgulama ekranı, tercih yapmak isteyen öğrencileri yakından ilgilendiriyor. LGS sınavı sonuçları 23 Haziran itibariyle belli olurken 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihler yapılacak. Üç farklı tercih yapma hakkına sahip olan öğrenciler, LGS adrese dayalı lise sorgulama 2023 hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Sınava giren ya da girmeyen herkesi ilgilendiren adrese dayalı tercih robotu tercih listesinde yer alacak. e-Okul üzerinden yapılacak tercihlerde öğrencilerin 20 tercih hakkı var. Peki, adrese göre lise tercihi nasıl yapılır, nasıl gidilir? İşte, tüm soruların cevabı…

MEB LGS adrese dayalı lise sorgulama ve tercih robotu 2023 || Adrese dayalı lise puanları ile tercih nasıl yapılır? İşte, e-Okul ekranı!

Adrese dayalı lise tercihleri nasıl yapılır, adrese dayalı liseler hangileri soruları yanıt arıyor. LGS sınavı sayısal ve sözel olmak üzere iki oturum halinde geçtiğimiz günlerde yapılmış, sonuçlar da 23 Haziran'da açıklanmıştı. 3-19 Temmuz tarihleri arasında yapılacak LGS tercih işlemleri öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr üzerinden yapılacak. Bu noktada binlerce kişi, adrese dayalı lise tercihleri nasıl yapılacak, yerleştirme nasıl olacak araştırılıyor. Adrese dayalı lise sorgulama e-Okul ekranı üzerinden yapılacak. İşte, konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

MEB LGS adrese dayalı lise sorgulama ve tercih robotu 2023 || Adrese dayalı lise puanları ile tercih nasıl yapılır? İşte, e-Okul ekranı!

MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

MEB resmi internet adresi üzerinden il ve ilçe seçeneği sunarak kayıt sorgulama özelliğini kullandırabiliyor. Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, E-Okul üzerinden kolayca yapılabiliyor. Öğrenci T.C. Kimlik No, Öğrenci Okul No, İl, İlçe, Kurum Turu, Kayıt Alanı seçilecek olan adrese dayalı lise sorgulama ekranında ikamet alanına yakın olan okullar görüntülenebilecek.

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MEB LGS adrese dayalı lise sorgulama ve tercih robotu 2023 || Adrese dayalı lise puanları ile tercih nasıl yapılır? İşte, e-Okul ekranı!

LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME KRİTERLERİ 2023 NELERDİR, NASIL YAPILIR?

LGS 2022 tercih kılavuzunda şunlar yer alıyordu:

Öğrenciler; Merkezî Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 (üç) grupta tercih yapabileceklerdir. Merkezî Sınava girmeyen öğrenciler ise Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 2 (iki) grupta tercih yapabileceklerdir.

MEB LGS adrese dayalı lise sorgulama ve tercih robotu 2023 || Adrese dayalı lise puanları ile tercih nasıl yapılır? İşte, e-Okul ekranı!

Öğrenciler, ilk olarak Yerel Yerleştirme ile Öğrenci Alan Okullar ekranından tercih yapacaklardır. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 (üç) okulu Kayıt Alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 (beş) okul tercihinde bulunabileceklerdir. Yapılan tercihlerde; aynı okul türünden (Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Anadolu İmam Hatip Lisesi) en fazla 3 (üç) okul seçilebilecektir.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar için tercihlerini yaparak kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar için açılacak Merkezî Sınavla Öğrenci Alan Okullar ekranından en fazla 10 (on) okul; Pansiyonlu Okullar tercih ekranından da en fazla 5 (beş) okul olmak üzere toplamda 20 (yirmi) okul tercihinde bulunabilecektir.

MEB LGS adrese dayalı lise sorgulama ve tercih robotu 2023 || Adrese dayalı lise puanları ile tercih nasıl yapılır? İşte, e-Okul ekranı!

Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar; Yeşil renk, "Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

Mavi renk, "Komşu Kayıt Alanında" öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.

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