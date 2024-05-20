Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
10:41
MEB Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı 2024: İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru süreci 17 Mayıs'ta sona erdi. Akabinde ise gözler sonuç tarihine çevrildi. Atamalar valilikler tarafından gerçekleştirilecek. MEB öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı üzerinden yapılacak. Yer değiştirme takviminde sonuçların açıklanacağı tarih bilgisine yer verilmişti. Peki, il içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?