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Haberler Fotohaber MEB Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı 2024: İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 10:41

MEB Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı 2024: İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuru süreci 17 Mayıs'ta sona erdi. Akabinde ise gözler sonuç tarihine çevrildi. Atamalar valilikler tarafından gerçekleştirilecek. MEB öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı üzerinden yapılacak. Yer değiştirme takviminde sonuçların açıklanacağı tarih bilgisine yer verilmişti. Peki, il içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı 2024: İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru yayınlanmıştı. www.personel.meb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanan duyuruda yer değiştirme başvuru ve atama tarihine yer verilmişti. 13-17 Mayıs tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar ''MEB ile öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?'' merak ediyor. Gözler MEBBİS ekranına çevrilmiş durumda. İşte, Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama ekranı

MEB Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı 2024: İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuru www.personel.meb.gov.tr adresinde yayımlandı.

Buna göre il içi isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları, 13 Mayıs Pazartesi başladı ve 17 Mayıs 2024 tarihinde sona erdi.

Öğretmen il içi yer değiştirme başvuruları, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapıldı.

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MEB Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı 2024: İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATAMALAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Atamalar valiliklerce gerçekleştirilecek. Öğretmen il içi atama sonuçları, 22 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilecek.

İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 17 Mayıs 2024 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

MEB Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı 2024: İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2024 Öğretmen il içi atama tayin sonuçları MEBBİS ekranından görüntülenecek.Milli Eğitim Bakanlığı'nın "https://personel.meb.gov.tr/" internet adresinden yapılacak duyuru sonrası atama tayinlerinin ilan edilmesi bekleniyor.

Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki ekrandan sorgulayabilirsiniz.

MEBBİS İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI EKRANI

MEB Öğretmen il içi atama sonuçları sorgulama MEBBİS ekranı 2024: İl içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?
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