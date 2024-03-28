MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 6. ve 9. Sınıf 2. dönem ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

ORTAK SINAV PUANLAMASI NASIL YAPILACAK?

MEB tarafından yayımlanan açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

"Aralık ayında 6 ve 9. sınıflarda iki dersten çoktan seçmeli sorularda ortak yazılı sınavlar yapıldı. 26-27 Mart tarihlerinde aynı sınıflarda ikinci sınavlar yapılacak. Bu sınavlarda açık uçlu sorular kullanılacak.

6. sınıf matematik, 9. sınıf matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak ve bu derslerin sınavları, ilgili derslerin öğretmenleri tarafından puanlanacak.

6. sınıf Türkçe dersi sınavı için farklı bir puanlama yapılacak. 6. Sınıf Türkçe dersinde 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu sorudan oluşan bir sınav yapılacak. Çoktan seçmeli soruların optik puanlaması il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılırken, 2 açık uçlu sorunun puanlaması ise 81 ilden uygulamaya katılan öğretmenler tarafından yapılacak.

6. sınıflarda Türkçe sınavına 1 milyon 200 bin öğrenci katılacak. Açık uçlu sorularda Türkiye'de ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir sınav yapılmış olacak. Soruların puanlaması ise Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir yazılım aracılığıyla, ülke genelinde gönüllü olarak çalışmaya katılan 4 bin öğretmen tarafından dijital ortamda yapılacak.