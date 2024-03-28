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Haberler Fotohaber MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 6. ve 9. Sınıf 2. dönem ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 28.03.2024 08:28 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 08:28

MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 6. ve 9. Sınıf 2. dönem ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

MEB ortak sınav sonuçları için geri sayım başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları, 26-27 Mart tarihlerinde düzenlendi. Ülke genelinde yapılan sınavlara milyonlarca öğrenci katılım sağladı. 6. ve 9. sınıf Matematik, Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluştu. Bu sınavların puanlaması ilgili derslerin öğretmenleri tarafından yapılacak. 6. Sınıf Türkçe dersi sınavı 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu sorudan oluşurken bu sınavın puanlaması ise farklı olacak. Peki, 2023-2024 MEB 6. ve 9. Sınıf ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2. Dönem ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detaylı bilgiler…

MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 6. ve 9. Sınıf 2. dönem ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

Ortak sınav sonuçları açıklanma tarihi için Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzu mercek altına alındı. 2. Dönem 1. Yazılı sınavları, 26-27 Mart 2024 tarihlerinde ülke genelinde milyonlarca öğrencinin katılımıyla yapıldı. 6. sınıf matematik, 9. sınıf matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları, ilgili derslerin öğretmenleri tarafından puanlanacak. 6. sınıf Türkçe dersi sınavı için ise farklı bir puanlama yapılacak. Ortak yazılı sınavları 100 tam puan üzerinden değerlendirilirken yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Peki, MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 6. ve 9. Sınıf 2. dönem ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı…

MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 6. ve 9. Sınıf 2. dönem ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

2023-2024 1. DÖNEM 2. YAZILI MEB ORTAK SINAVLARI TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem birinci yazılı sınav kılavuzu ile 2. dönem 1. yazılı ortak sınav tarihleri belli olmuştu.

Kılavuz doğrultusunda 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavları tamamlandı.

Ülke genelinde yapılan sınavlar, 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı günü, Matematik dersleri için ise 27 Mart 2024 Çarşamba günü düzenlendi.

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MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 6. ve 9. Sınıf 2. dönem ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

2023-2024 ORTAK SINAV SONUÇLARI 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB ortak sınav sonuçları açıklanma tarihi ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir açıklama yapılmadı.

MEB tarafından yayayımlanan duyuruda, puanlamanın 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacağı bilgisine yer verildi.

Soruların puanlaması Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir yazılım aracılığıyla, ülke genelinde gönüllü olarak çalışmaya katılan 4 bin öğretmen tarafından dijital ortamda yapılacak.

Puanlama sona erdikten sonra sınav sonuçları paylaşılacak.

MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 6. ve 9. Sınıf 2. dönem ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

ORTAK SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınav sonuçları ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden açıklanacak ve branş/alan öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek.

6. sınıf Matematik, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 9. sınıf matematik derslerinin ortak yazılı sınav sonuçları ise ilgili dersin öğretmenlerince e-Okul sistemine işlenecek ve öğrencilere bildirilecek. 6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınav sonuçları, okul müdürlüğü tarafından ortakyazilisinav.meb.gov.tr adresinden indirilecek ve öğrencilere duyurulacak.

ORTAK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

MEB ortak sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 6. ve 9. Sınıf 2. dönem ortak sınav sonuçları sorgulama ekranı

ORTAK SINAV PUANLAMASI NASIL YAPILACAK?

MEB tarafından yayımlanan açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

"Aralık ayında 6 ve 9. sınıflarda iki dersten çoktan seçmeli sorularda ortak yazılı sınavlar yapıldı. 26-27 Mart tarihlerinde aynı sınıflarda ikinci sınavlar yapılacak. Bu sınavlarda açık uçlu sorular kullanılacak.

6. sınıf matematik, 9. sınıf matematik ve Türk dili ve edebiyatı derslerinin sınavları açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak ve bu derslerin sınavları, ilgili derslerin öğretmenleri tarafından puanlanacak.

6. sınıf Türkçe dersi sınavı için farklı bir puanlama yapılacak. 6. Sınıf Türkçe dersinde 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu sorudan oluşan bir sınav yapılacak. Çoktan seçmeli soruların optik puanlaması il ölçme değerlendirme merkezi müdürlüklerince yapılırken, 2 açık uçlu sorunun puanlaması ise 81 ilden uygulamaya katılan öğretmenler tarafından yapılacak.

6. sınıflarda Türkçe sınavına 1 milyon 200 bin öğrenci katılacak. Açık uçlu sorularda Türkiye'de ilk defa bu kadar geniş katılımlı bir sınav yapılmış olacak. Soruların puanlaması ise Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen bir yazılım aracılığıyla, ülke genelinde gönüllü olarak çalışmaya katılan 4 bin öğretmen tarafından dijital ortamda yapılacak.

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