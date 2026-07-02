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MEB yeşil pasaport başvurusu nasıl yapılır? Yeşil pasaport başvuru adımları belli oldu!
Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:11
MEB yeşil pasaport başvurusu nasıl yapılır? Yeşil pasaport başvuru adımları belli oldu!
MEB yeşil pasaport başvurusu yapmak isteyen personeller için yeni uygulama devreye alındı. Hayata geçirilen sistemle birlikte başvuru formu oluşturma işlemleri elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, MEB yeşil pasaport başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı ve sürece ilişkin ayrıntılar…