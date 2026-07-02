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Giriş Tarihi: 02.07.2026 14:11

MEB yeşil pasaport başvurusu nasıl yapılır? Yeşil pasaport başvuru adımları belli oldu!

MEB yeşil pasaport başvurusu yapmak isteyen personeller için yeni uygulama devreye alındı. Hayata geçirilen sistemle birlikte başvuru formu oluşturma işlemleri elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, MEB yeşil pasaport başvurusu nasıl yapılır? İşte, başvuru ekranı ve sürece ilişkin ayrıntılar…

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MEB yeşil pasaport başvurusu nasıl yapılır? Yeşil pasaport başvuru adımları belli oldu!

Milli Eğitim Bakanlığı, pasaport başvuru işlemlerinde dijital sisteme geçti. Yeni uygulama kapsamında MEB personelinin hususi damgalı pasaport için gerekli başvuru formunu fiziki evrak olmadan elektronik ortamda oluşturabilmesinin önü açıldı.Başvuru sahipleri, daha önce fiziki olarak yürütülen form hazırlama sürecini artık elektronik ortam üzerinden tamamlayabilecek.

MEB yeşil pasaport başvurusu nasıl yapılır? Yeşil pasaport başvuru adımları belli oldu!

MEB PASAPORT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MEB pasaport başvurusu, Bakanlığın elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılacak. Personeller, e-Devlet ya da MEBBİS kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaptıktan sonra pasaport başvuru formunu doldurabilecek. Form oluşturma işleminin ardından başvuru, ilgili birimler tarafından elektronik ortamda incelenecek.

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MEB yeşil pasaport başvurusu nasıl yapılır? Yeşil pasaport başvuru adımları belli oldu!

MEB PASAPORT BAŞVURU SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

MEB pasaport başvuru sistemine e-Devlet veya MEBBİS üzerinden giriş yapılabilecek.

Sisteme giriş yapan personeller, pasaport başvuru formunu oluşturabilecek ve işlem durumunu çevrim içi olarak takip edebilecek. Başvuru sırasında girilen bilgilerin güncel ve eksiksiz olması önem taşıyor.

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MEB yeşil pasaport başvurusu nasıl yapılır? Yeşil pasaport başvuru adımları belli oldu!

MEB PASAPORT BAŞVURUSUNDA SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Elektronik ortamda oluşturulan başvuru formu, ilgili birimler tarafından kontrol edilecek. Başvurunun uygun bulunması halinde bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sistemine iletilecek.Başvuru sürecinin sonuçlanmasıyla birlikte personel, sistem üzerinden bilgilendirilecek.

Yeni işleyiş planlamasına göre başvuru türlerinde izlenecek yöntemler şu şekildedir:

  • Hususi (Yeşil) Damgalı Pasaport Başvuruları: Personelin kendisi tarafından sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • Hizmet (Gri) Damgalı Pasaport Başvuruları: Bakanlık Merkez Teşkilatında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Taşra Teşkilatında ise İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından sistem üzerinden yapılacaktır.
  • MEBBİS Bilgilerinde Eksiklik Bulunan Personellerin Başvuruları: Bakanlık merkez teşkilatında Personel Genel Müdürlüğünce, taşra teşkilatında ise İl Milli Eğitim Müdürlüklerince yürütülecektir.

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