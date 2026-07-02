MEB yeşil pasaport başvurusu nasıl yapılır? Yeşil pasaport başvuru adımları belli oldu!

MEB pasaport başvurusu, Bakanlığın elektronik başvuru sistemi üzerinden yapılacak. Personeller, e-Devlet ya da MEBBİS kullanıcı bilgileriyle sisteme giriş yaptıktan sonra pasaport başvuru formunu doldurabilecek. Form oluşturma işleminin ardından başvuru, ilgili birimler tarafından elektronik ortamda incelenecek.