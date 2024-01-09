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Haberler Fotohaber MECLİS’İN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR: TBMM açılış tarihi 2024, Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:36 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 09:36

MECLİS’İN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR: TBMM açılış tarihi 2024, Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yılbaşından önce yılın son oturumunu gerçekleştirip tatile girdi. Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak? soruları gündemdeki yerini aldı. Meclis'te yılbaşından önce bütçe görüşmeleri gerçekleşmişti. Yılbaşı arasına girilmesiyle birlikte TÜİK enflasyon oranları, memur zammı, emekli zammı belirlendi. Yeni dönemde Meclis gündeminde torba yasa, refah payı, yargı paketi gibi birçok konunun görüşüleceği ön görülüyor. Peki, Meclis tatilde mi, açık mı, ne zaman açılacak?

MECLİS’İN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR: TBMM açılış tarihi 2024, Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?

TBMM'nin yeni döneme başlayış tarihi sorgulanmaya başladı. Birçok vatandaş Meclis'in açılmasını ve ilgilendikleri kararların Meclis'ten geçmesini bekliyor. Yeni yılın gelişiyle beraber yılbaşı tatiline giren meclisin ilk oturum tarihi belli oldu. Birçok görüşmenin yapılacağı TBMM ocak ayında çalışmalarına devam edecek. İşte Meclis'in açılış tarihi

MECLİS’İN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR: TBMM açılış tarihi 2024, Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?

TBMM 2024 TATİLDE Mİ, KAPALI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinden sonra çalışmalara ara verildi. Meclis 16 Ocak tarihinde çalışmalara başlayacak. Meclis'in mesaiye torba yasa ve yargı paketiyle başlaması öngörülüyor.

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MECLİS’İN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR: TBMM açılış tarihi 2024, Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yıla 8. Yargı paketi ile başlayacak. Henüz taslak aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen 8. Yargı paketi önümüzdeki günlerde görüşülecek.

Memur ve emekli maaş zamlarının da TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılması bekleniyor.

MECLİS’İN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR: TBMM açılış tarihi 2024, Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?

8. YARGI PAKETİ İLE MESAİYE BAŞLAYACAK

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni döneme 8. Yargı paketi ile başlayacak. Henüz taslak aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacak olan 8. Yargı paketi önümüzdeki günlerde görüşülecek. Öte yandan memur ve emekli maaş zamları, refah payı gibi konuların da TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

MECLİS’İN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR: TBMM açılış tarihi 2024, Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?
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