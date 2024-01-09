Giriş Tarihi: 09.01.2024 09:36
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
09:36
MECLİS’İN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR: TBMM açılış tarihi 2024, Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yılbaşından önce yılın son oturumunu gerçekleştirip tatile girdi. Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak? soruları gündemdeki yerini aldı. Meclis'te yılbaşından önce bütçe görüşmeleri gerçekleşmişti. Yılbaşı arasına girilmesiyle birlikte TÜİK enflasyon oranları, memur zammı, emekli zammı belirlendi. Yeni dönemde Meclis gündeminde torba yasa, refah payı, yargı paketi gibi birçok konunun görüşüleceği ön görülüyor. Peki, Meclis tatilde mi, açık mı, ne zaman açılacak?