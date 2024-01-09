MECLİS’İN YENİ DÖNEMİ BAŞLIYOR: TBMM açılış tarihi 2024, Meclis tatilde mi, ne zaman açılacak?

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yıla 8. Yargı paketi ile başlayacak. Henüz taslak aşamasında olan ve önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması beklenen 8. Yargı paketi önümüzdeki günlerde görüşülecek.

Memur ve emekli maaş zamlarının da TBMM'de görüşülmesi bekleniyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre memur ve memur emeklilerine yüzde 49.25 oranında zam, SSK, Bağkur ve tarım emeklilerine ise yüzde 37,55 oranında zam yapılması bekleniyor.