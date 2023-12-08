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Haberler Fotohaber Mega Metal (MEGMT) borsada ne zaman işlem görecek? Mega Metal San halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?
Giriş Tarihi: 08.12.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 22:10

Mega Metal (MEGMT) borsada ne zaman işlem görecek? Mega Metal San halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Mega Metal San halka arz sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. 7-8 Aralık 2023 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştiren Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanması ardından Borsa'da işlem görecek. Yatırım yapan kişiler, "Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularının yanıtı için arama motorlarını çalıştırıyor. İşte, Mega Metal halka arz sonuçları ve "MEGMT borsada ne zaman işlem görür?" sorusunun yanıtı…

Mega Metal MEGMT halka arz sonuçları açıklandı mı? Mega Metal kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

Mega Metal San halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere şirket, 28,30 TL hisse fiyatından halka arz oldu. Paylarının eşit dağıtılacağı açıklanan şirket, 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde SPK onayı ile halka arz oldu. Peki, Mega Metal San halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar…

Mega Metal MEGMT halka arz sonuçları açıklandı mı? Mega Metal kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

MEGA METAL HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, KAÇ LOT VERDİ?

Bakır tel sektörünün lider üreticileri arasında yer alan Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde halka arzını gerçekleştirdi.

Mega Metal halka arz sonuçları ise henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının 11 Aralık Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

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Mega Metal MEGMT halka arz sonuçları açıklandı mı? Mega Metal kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

MEGA METAL SAN BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Mega Metal halka arz sonuçlarının 11 Aralık 2023 tarihinde açıklanması halinde 12 ile 15 Aralık tarihleri arasında borsada işlem göreceği tahmin ediliyor.

Mega Metal MEGMT halka arz sonuçları açıklandı mı? Mega Metal kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

MEGA METAL HİSSE FİYATI NE KADAR, EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 28,30 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu. Bireysel yatırımcılara ve şirket çalışanlarına eşit dağıtım yapıldı.

SPK ile paylaşılan bilgilere göre, Mega Metal halka arz açıklık oranı yüzde 23,68 olarak belirlendi. Şirket, halka arz yoluyla 225.000.000 TL olan mevcut sermayesini 265.000.000 TL'ye çıkaracak.

Mega Metal MEGMT halka arz sonuçları açıklandı mı? Mega Metal kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?

MEGA METAL HİSSE KODU NEDİR, HANGİ BANKALARDA VAR?

Mega Metal hisse kodu "MEGMT" olarak belirlendi. Talep toplama sürecinin sona ermesinin ardından şirket payları, Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görecek.

Mega Metal A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracı kurumuyla talep toplama işlemlerini gerçekleştirdi.

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