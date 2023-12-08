Mega Metal (MEGMT) borsada ne zaman işlem görecek? Mega Metal San halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Mega Metal San halka arz sonuçları açıklandı duyurusu için heyecanlı bekleyiş başladı. Bilindiği üzere şirket, 28,30 TL hisse fiyatından halka arz oldu. Paylarının eşit dağıtılacağı açıklanan şirket, 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde SPK onayı ile halka arz oldu. Peki, Mega Metal San halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak, borsada ne zaman işlem görecek? İşte, detaylar…