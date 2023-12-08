Mega Metal (MEGMT) borsada ne zaman işlem görecek? Mega Metal San halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi?

Mega Metal San halka arz sonuçları açıklandı duyurusu bekleniyor. 7-8 Aralık 2023 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştiren Mega Metal San. ve Tic. A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanması ardından Borsa'da işlem görecek. Yatırım yapan kişiler, "Mega Metal halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularının yanıtı için arama motorlarını çalıştırıyor. İşte, Mega Metal halka arz sonuçları ve "MEGMT borsada ne zaman işlem görür?" sorusunun yanıtı…