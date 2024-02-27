Giriş Tarihi: 27.02.2024 22:36
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
22:36
Mehmed: Fetihler Sultanı 2. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı?
Mehmed: Fetihler Sultanı 2. Yeni Bölüm fragmanı dizi takipçilerinin gündeminde. TRT 1 yeni dizisi ilk bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta salı günü ekranlarda yer almaya hazırlanan yapımda Sultan Mehmed'e Serkan Çayoğlu hayat veriyor. İlk bölüm ardından gelecek haftadan ilk kareler takip ediliyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?