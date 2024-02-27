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Haberler Fotohaber Mehmed: Fetihler Sultanı 2. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 22:36 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 22:36

Mehmed: Fetihler Sultanı 2. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı?

Mehmed: Fetihler Sultanı 2. Yeni Bölüm fragmanı dizi takipçilerinin gündeminde. TRT 1 yeni dizisi ilk bölümü ile ekranlara geldi. Her hafta salı günü ekranlarda yer almaya hazırlanan yapımda Sultan Mehmed'e Serkan Çayoğlu hayat veriyor. İlk bölüm ardından gelecek haftadan ilk kareler takip ediliyor. Peki, Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır?

Mehmed: Fetihler Sultanı 2. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı?

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı ilk bölüm sonrası gündeme geliyor. TRT 1 ekranlarında takip edilen dizi başladı. Gelecek hafta olacaklar beklenirken fragman ekranlarına dönüldü. Tarihi yapım için dizi takipçileri ekran başında. Peki; Mehmed: Fetihler Sultanı 2. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar...

Mehmed: Fetihler Sultanı 2. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı?

MEHMED: FETİHLER SULTANI İZLE

37 Şubat tarihli bölüm:

MEHMED: FETİHLER SULTANI 1. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Mehmed: Fetihler Sultanı 2. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı?

MEHMED: FETİHLER SULTANI YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni dizide fragman sorgulanmaya başladı. Mehmed: Fetihler Sultanı 2. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı.

Mehmed: Fetihler Sultanı 2. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı?

İLK BÖLÜM ÖZETİ

Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Mehmed, Avrupalı devletler tarafından toy gözükse de, gerçekte durum farklıdır. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Orhan, Mehmed'in genç ve toy olduğunu düşünerek onu alt etmek isterken, Mehmed tahtın sahibi olduğunu kanıtlamak için onunla mücadele etmektedir.

Mehmed: Fetihler Sultanı 2. Yeni Bölüm fragmanı gündemde! TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı yayınlandı mı?

Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek. Bu hedefi gerçekleştirmek için vezirleri toplar. Ancak çevresindekiler Mehmed'in maksadını anlamazlar. Çandarlı'nın liderliğindeki bir grup, Konstantiniyye'nin alınmasının zor olduğunu düşünerek Mehmed'i ikna etmeye çalışır. Ancak Mehmed, diğerlerinden farklıdır ve kararlıdır. Hazırlıklara başlamalarını emreder.

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