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Haberler FotoHaber Mehmet Akif Ersoy Şiirleri: Mehmet Akif Ersoy’un Sözleri, Şiirleri Kısa Ve Uzun Yazıları İle Şiir Alıntıları
Giriş Tarihi: 04.04.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 16:36

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri: Mehmet Akif Ersoy’un Sözleri, Şiirleri Kısa Ve Uzun Yazıları İle Şiir Alıntıları

Mehmet Akif Ersoy; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşını yazmış olan ülkemiz için en önemli şairlerden bir tanesidir. Yalnızca İstiklal Marşını yazmak ile kalmamış daha nice eserlere imzasını yazmıştır. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un sözleri ve şiirleri herkesçe bilinmektedir. Bilinen bilinmeyen pek çok şiiri, sözü ve yazısı bulunur. Mehmet Akif Ersoy şiirleri ve eserleri ile nesillere yol göstermiştir. Onun eserlerini merak eden kişiler, benzersiz edebiyat örneklerini araştırmaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri: Mehmet Akif Ersoy’un Sözleri, Şiirleri Kısa Ve Uzun Yazıları İle Şiir Alıntıları

"Vatan Şairi" unvanı ile anılan Mehmet Akif Ersoy; 1873 yılında doğmuştur. En önemli eserleri; İstiklal Marşı ve Safahat adlı 7 şiir kitabının birleşmesiyle oluşan şiir kitabıdır. "Vatan Şair"inin en akla kazınmış olan sözü ise "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmayı nasip etmesin" sözüdür. Mehmet Akif Ersoy şiirleri arasında Zulmü Alkışlayamam, Ya Rab Bu Uğursuz Gecenin Yok Mu Sabahı, Süleymaniye Kürsüsünden gibi kıymetli eserler bulunmaktadır. İşte Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri, sözleri ve en kıymetli eserleri.

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri: Mehmet Akif Ersoy’un Sözleri, Şiirleri Kısa Ve Uzun Yazıları İle Şiir Alıntıları

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri

Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.

Şudur cihanda benim en beğendiğim meslek. Sözüm odun gibi olsun, hakikat olsun tek.

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Mehmet Akif Ersoy Şiirleri: Mehmet Akif Ersoy’un Sözleri, Şiirleri Kısa Ve Uzun Yazıları İle Şiir Alıntıları

Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri: Mehmet Akif Ersoy’un Sözleri, Şiirleri Kısa Ve Uzun Yazıları İle Şiir Alıntıları

Ağlarım, ağlatamam, hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin ondan ne kadar bizarım

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri: Mehmet Akif Ersoy’un Sözleri, Şiirleri Kısa Ve Uzun Yazıları İle Şiir Alıntıları

Konuşmak bir mana ise susmak bin bir mana. Herkes konuşmasına konuşur lakin sükût yürekli olana.

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri: Mehmet Akif Ersoy’un Sözleri, Şiirleri Kısa Ve Uzun Yazıları İle Şiir Alıntıları

Medeniyet dediğin açmaksa bedeninin her yerini… Desene hayvanlar senden daha medeni.

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri: Mehmet Akif Ersoy’un Sözleri, Şiirleri Kısa Ve Uzun Yazıları İle Şiir Alıntıları

Artık ikiyüzlüleri sevmeye başladım çünkü yaşadıkça yirmi yüzlü insanlar görmeye başladım.

Çöz de artık ömrümün kördüğüm olmuş bağını, Bana çok görme ilahi bir avuç toprağını!

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