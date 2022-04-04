Mehmet Akif Ersoy Şiirleri: Mehmet Akif Ersoy’un Sözleri, Şiirleri Kısa Ve Uzun Yazıları İle Şiir Alıntıları

Mehmet Akif Ersoy; Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşını yazmış olan ülkemiz için en önemli şairlerden bir tanesidir. Yalnızca İstiklal Marşını yazmak ile kalmamış daha nice eserlere imzasını yazmıştır. Büyük şair Mehmet Akif Ersoy'un sözleri ve şiirleri herkesçe bilinmektedir. Bilinen bilinmeyen pek çok şiiri, sözü ve yazısı bulunur. Mehmet Akif Ersoy şiirleri ve eserleri ile nesillere yol göstermiştir. Onun eserlerini merak eden kişiler, benzersiz edebiyat örneklerini araştırmaktadır.