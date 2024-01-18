Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:54
Mehmet Ali Özdemir'in katili kim, cesedin yanında bulunan meyve sebzelerin anlamı ne? Mehmet Ali Özdemir olayı hakkında yeni gelişmeler!
Müge Anlı'da 21 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Ali Özdemir'in açıklanan ön otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli olmuştu. 3 çocuk babası, 41 yaşındaki adamın bulunan cesedinin yanında yer alan meyve, sebzeler olayın seyrini değiştirmişti. Cesedi hayvanların yemesi için yanına bırakıldığı düşünülen yiyecekler için Müge Anlı "ilk defa böyle bir şey görüyorum" yorumunda bulundu. Peki, Mehmet Ali Özdemir'in katili kim?