Mehmet Ali Özdemir’in katili kim, cesedin yanında bulunan meyve sebzelerin anlamı ne? Mehmet Ali Özdemir olayı hakkında yeni gelişmeler!

MügeAnlı programında günlerdir aranan Mehmet Ali Özdemir geçtiğimiz gün ölü olarak bulunmuştu. Başta eşi olmak üzere birçok kişiden şüphelenilen cinayette merak edilen tek bir unsur vardı ki o da katilli... Peki, Mehmet Ali Özdemir'i kim öldürdü? Cesedin yanında bulunan meyve sebzelerin anlamı ne?