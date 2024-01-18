Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Mehmet Ali Özdemir'in katili kim, cesedin yanında bulunan meyve sebzelerin anlamı ne? Mehmet Ali Özdemir olayı hakkında yeni gelişmeler!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:54

Mehmet Ali Özdemir'in katili kim, cesedin yanında bulunan meyve sebzelerin anlamı ne? Mehmet Ali Özdemir olayı hakkında yeni gelişmeler!

Müge Anlı'da 21 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Ali Özdemir'in açıklanan ön otopsi sonucuna göre ölüm nedeni belli olmuştu. 3 çocuk babası, 41 yaşındaki adamın bulunan cesedinin yanında yer alan meyve, sebzeler olayın seyrini değiştirmişti. Cesedi hayvanların yemesi için yanına bırakıldığı düşünülen yiyecekler için Müge Anlı "ilk defa böyle bir şey görüyorum" yorumunda bulundu. Peki, Mehmet Ali Özdemir'in katili kim?

Mehmet Ali Özdemir’in katili kim, cesedin yanında bulunan meyve sebzelerin anlamı ne? Mehmet Ali Özdemir olayı hakkında yeni gelişmeler!

MügeAnlı programında günlerdir aranan Mehmet Ali Özdemir geçtiğimiz gün ölü olarak bulunmuştu. Başta eşi olmak üzere birçok kişiden şüphelenilen cinayette merak edilen tek bir unsur vardı ki o da katilli... Peki, Mehmet Ali Özdemir'i kim öldürdü? Cesedin yanında bulunan meyve sebzelerin anlamı ne?

Mehmet Ali Özdemir’in katili kim, cesedin yanında bulunan meyve sebzelerin anlamı ne? Mehmet Ali Özdemir olayı hakkında yeni gelişmeler!

MEHMET ALİ ÖZDEMİR'İN KATİLİ KİM?

Günlerdir Müge Anlı programında aranan 41 yaşındaki Mehmet Ali Özdemir'in kaybı araştırılmaya devam ediliyordu. Başta karısı Meryem Özdemir olmak üzere birkaç kişiden şüpheleniliyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mehmet Ali Özdemir’in katili kim, cesedin yanında bulunan meyve sebzelerin anlamı ne? Mehmet Ali Özdemir olayı hakkında yeni gelişmeler!

Gözyaşları içinde eşini kaybetmesinin acısını yaşayan Meryem Özdemir, "Keşke kaçsaydı ama ölmüş olmasaydı. Benim hem canım gitti hem çocuklarımın babası gitti. Herkes bir acı yaşarken ben dört acı yaşıyorum" dedi.

Mehmet Ali Özdemir’in katili kim, cesedin yanında bulunan meyve sebzelerin anlamı ne? Mehmet Ali Özdemir olayı hakkında yeni gelişmeler!

MÜGE ANLI ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI!

İntihar süsü verilerek öldürüldüğü üzerinde durulurken cenazenin bulunduğu noktada ekipler detaylı inceleme yaptı.

Müge Anlı 17 Ocak 2024 tarihli canlı yayınında Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön otopsi raporunu açıkladı. Boş bir arazide ölü bulunan Mehmet Ali Özdemir'in ateşli silah yaralanması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Mehmet Ali Özdemir’in katili kim, cesedin yanında bulunan meyve sebzelerin anlamı ne? Mehmet Ali Özdemir olayı hakkında yeni gelişmeler!

Cesedin bulunduğu yerde havuç, elma gibi sebze ve meyvelerin konulmuş olması kafalarda soru işareti bıraktı. Canlı yayında bilgiler veren Müge Anlı, "Yetkililer bu sebzelerin ve meyvelerin konulma amacının cesedin hayvanlar tarafından parçalanmasına yönelik olduğunu söylüyor" dedi. Cesedin yanında bulunan reyhanın ise ağır kokuyu kesmek amacıyla konulmuş olabileceği üzerinde duruldu.

SON DAKİKA