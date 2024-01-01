Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:00
Mekke’nin fethi ne zaman, bu yıl kaçıncı yılı? Hicri yılbaşı ne zamana, hangi tarihe denk geliyor? İşte, Mekke'nin Fethi detayları
"Mekke'nin fethi, İslam tarihinde altın harflerle yazılmış bir zaferdir. Hz. Muhammed'in liderliğinde gerçekleşen bu olay, sadece stratejik bir fetih değil, aynı zamanda insanlığa hoşgörü, birlik ve adalet mesajları ile dolu önemli bir dönemeçtir. Tarih sahnesinde büyük yankı uyandıran Mekke'nin fethi, İslam'ın ilerleyişini şekillendiren ve evrensel değerleri vurgulayan bir kilometre taşı olarak hafızalarda yer bulmuştur." Peki, Mekke'nin Fethi ne zaman, hangi gün gerçekleşti? Hicri yılbaşı ne zamana, hangi tarihe denk geliyor?