Mekke’nin fethi ne zaman, bu yıl kaçıncı yılı? Hicri yılbaşı ne zamana, hangi tarihe denk geliyor? İşte, Mekke'nin Fethi detayları

MEKKE'NİN FETHİ NE ZAMAN KUTLANIR?

Mekke'nin fethi, İslam dünyasında her yıl "Fetih Günü" olarak kutlanır. Ancak, bu tarih İslam dünyasındaki farklı mezhep ve geleneklere göre değişebilir. Genellikle İslam takvimine göre düzenlenen bu kutlamalar, hicri takvime dayanır ve Mekke'nin fethinin yıldönümü olarak anılır.