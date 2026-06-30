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Meksika - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın kanalı!
Giriş Tarihi: 30.06.2026 22:34
Meksika - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın kanalı!
2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı sürüyor. Son 32 turunun dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Meksika ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel 11'lerini merak ediyor.