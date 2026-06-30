Meksika - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın kanalı!

2026 FIFA Dünya Kupası eleme turunda Meksika ile Ekvador, son 16 bileti için karşı karşıya gelecek. Savunmadaki başarılı performansıyla dikkat çeken Meksika, sürpriz sonuçlara imza atan Ekvador karşısında tur arayacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından canlı yayın bilgisi nedeniyle de yakından takip ediliyor.