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Giriş Tarihi: 30.06.2026 22:34

Meksika - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın kanalı!

2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı sürüyor. Son 32 turunun dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Meksika ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, mücadelenin başlama saati, yayıncı kanalı ve iki takımın muhtemel 11'lerini merak ediyor.

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Meksika - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın kanalı!

2026 FIFA Dünya Kupası eleme turunda Meksika ile Ekvador, son 16 bileti için karşı karşıya gelecek. Savunmadaki başarılı performansıyla dikkat çeken Meksika, sürpriz sonuçlara imza atan Ekvador karşısında tur arayacak. Karşılaşma, futbolseverler tarafından canlı yayın bilgisi nedeniyle de yakından takip ediliyor.

Meksika - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın kanalı!

MEKSİKA - EKVADOR MAÇI NE ZAMAN?

Meksika Ekvadır maçı 1 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saati ile 04.00'te oynanacak

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Meksika - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın kanalı!

MEKSİKA - EKVADOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından yayımlanacak.

Meksika - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maç yayın kanalı!

MUHTEMEL 11'LER

Meksika: Rangel, Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo, Alvarez, Gutierrez, Romo, Alvarado, Quinones, Jimenez.

Ekvador: Galindez, Franco, Ordonez, Pacho, Hincapie, Vite, Caicedo, Yeboah, Angulo, Plata, Valencia.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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