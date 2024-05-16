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Haberler Fotohaber MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ SON DAKİKA || Memurlara uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, kamu mesai saatleri azalacak mı?
Giriş Tarihi: 16.05.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 16:37

MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ SON DAKİKA || Memurlara uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, kamu mesai saatleri azalacak mı?

Kamu mesai saatleri değişecek mi, memur çalışma saatleri düşüyor mu soruları gündemdeki yerini koruyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hafta başında kamuda tasarruf paketi ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı. Bakan Şimşek, kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştirileceğini duyurdu. Bu açıklama sonrası kamu çalışanları ''Memur çalışma saatleri düşecek mi, evden çalışma gelecek mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni çalışma modelinin taslağı haberimizde… İşte, Memurlara uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak sorusunun yanıtı

MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ SON DAKİKA || Memurlara uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, kamu mesai saatleri azalacak mı?

Memur çalışma saatleri son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Kamuda tasarruf paketi detayları açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada ''Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerini geliştireceğiz.'' dedi. Bu noktada kamuda çalışan kişiler ''Memur mesai saatleri değişecek mi, günde kaç saat mesai olacak?'' sorularını gündeme taşıdı. Devlet Memurları Kanununa göre memurlara uzaktan ve esnek çalışma yönetmeliği hazırlandı. Peki, Memur çalışma saatleri düşecek mi, memurlar evden mi çalışacak? İşte kamu çalışma saatleri son durum ve detaylar…

MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ SON DAKİKA || Memurlara uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, kamu mesai saatleri azalacak mı?

KAMUDA TASARRUF HAREKETİ BAŞLADI! BAKAN ŞİMŞEK 8 MADDELİK PLANI DUYURDU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamuda tasarruf paketinin detaylarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi"nde alınacak önlemleri tek tek açıkladı. En önemli önceliğin hayat pahalılığını gündemden çıkarmak olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, yakında ilave tedbirlerin de açıklanacağını belirtti.

Tedbirlerin tüm kamuyu kapsayacağını söyleyen Bakan Şimşek,Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz.'' dedi.

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MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ SON DAKİKA || Memurlara uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, kamu mesai saatleri azalacak mı?

MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ, UZAKTAN VE ESNEK ÇALIŞMA NASIL OLACAK?

Bakan Şimşek, ''Kamuda esnek, uzaktan çalışma modellerini daha da geliştireceğiz.'' açıklaması sonrası memur çalışma saatleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Bakan Şimşek'in açıklamasına göre memur mesai saatleri kısalmayacak. Sadece 09.00-17.00 olarak belirlenen çalışma saatleri esnetilecek ve evden çalışma sistemi getirilecek.

Ancak kamuda esnek ve uzaktan çalışma modeli ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşanması durumunda detaylar haberimizde yer alacaktır.

MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ SON DAKİKA || Memurlara uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, kamu mesai saatleri azalacak mı?

İŞTE KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA TASLAĞI

Paketin kamuoyuna sunumunda dikkat çeken vurgular yapan Bakan Şimşek'in, "Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modelleri geliştireceğiz" açıklamasındaki bahsettiği modelin taslağına SABAH Memurlar ulaştı. İşte Devlet Memurları Kanununa göre hazırlanan esnek çalışma yönetmeliği..

MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ SON DAKİKA || Memurlara uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, kamu mesai saatleri azalacak mı?

DEVLET MEMURLARININ ESNEK ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR, TEMEL İLKELER

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, memurların iş-yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak suretiyle işe bağlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve verimliliklerini artırmak, işe geliş-gidişteki zaman kaybını önlemek, trafik sıkışıklığını azaltmak, hasta, çocuk engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını kolaylaştırmak, idari hizmet masraflarını azaltmak ve kamu kaynağının israfını önlemek için uygulamaya konulacak Devlet memurlarının esnek çalışma şekillerini ve bu çalışma şekillerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasında yer alan memurlar hakkında uygulanır.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 99, 100 ve 231 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

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