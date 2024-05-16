MEMUR ÇALIŞMA SAATLERİ SON DAKİKA || Memurlara uzaktan ve esnek çalışma nasıl olacak, kamu mesai saatleri azalacak mı?

DEVLET MEMURLARININ ESNEK ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

1. AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR, TEMEL İLKELER



Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, memurların iş-yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak suretiyle işe bağlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve verimliliklerini artırmak, işe geliş-gidişteki zaman kaybını önlemek, trafik sıkışıklığını azaltmak, hasta, çocuk engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını kolaylaştırmak, idari hizmet masraflarını azaltmak ve kamu kaynağının israfını önlemek için uygulamaya konulacak Devlet memurlarının esnek çalışma şekillerini ve bu çalışma şekillerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasında yer alan memurlar hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Kanunun 99, 100 ve 231 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.