Memur Zammı Hesabı 2026 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

6 AYLIK TAHMİNLERE GÖRE POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR İÇİN OLUŞAN ZAM TABLOSU
ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİV. MEZ) 1/4
Mevcut: 94.384 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 106.094 TL
%13,93 zamlı: 107.538 TL
MEMUR (ÜNİV. MEZ) 9/1
Mevcut: 64.397 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 72.388 TL
%13,93 zamlı: 73.365 TL
MÜHENDİS 1/4
Mevcut: 96.211 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 108.143 TL
%13,93 zamlı: 109.601 TL
TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1
Mevcut: 66.870 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 75.163 TL
%13,93 zamlı: 76.181 TL
VAİZ 1/4
Mevcut: 76.653 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 86.153 TL
%13,93 zamlı: 87.318 TL
AVUKAT
Mevcut: 90.000 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.169 TL
%13,93 zamlı: 102.536 TL
UZMAN ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut: 81.219 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.291 TL
%13,93 zamlı: 92.524 TL
ÖĞRETMEN 1/4
Mevcut: 73.368 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 82.475 TL
%13,93 zamlı: 83.589 TL
PROFESÖR 1/4
Mevcut: 135.089 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 151.844 TL
%13,93 zamlı: 153.892 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1
Mevcut: 90.568 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.804 TL
%13,93 zamlı: 103.179 TL
BAŞKOMİSER 3/1
Mevcut: 89.214 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 100.282 TL
%13,93 zamlı: 101.636 TL
POLİS MEMURU 8/1
Mevcut: 81.617 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.752 TL
%13,93 zamlı: 92.988 TL
UZMAN DOKTOR 1/4
Mevcut: 150.426 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 169.093 TL
%13,93 zamlı: 171.377 TL
HEMŞİRE (ÜNİV. MEZ) 5/1
Mevcut: 74.770 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 84.049 TL
%13,93 zamlı: 85.186 TL
Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahildir.