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Haberler Fotohaber Memur Zammı Hesabı 2026 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?
Giriş Tarihi: 21.06.2026 17:19

Memur Zammı Hesabı 2026 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Türkiye'de yaşayan milyonlarca memur, 2026 Temmuz ayında yapılacak maaş düzenlemesi ile memur zammı hakkında heyecanlı bekleyiş içinde. TÜİK tarafından açıklanan beş aylık enflasyon verilerinin ardından, memur zammı oranları şekillendi. Öğretmen, polis, hemşire ve mühendis gibi farklı meslek gruplarının tahmini maaş zammı hesaplamaları ön plana çıktı.

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Memur Zammı Hesabı 2026 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Memur ve memur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı zam oranını belirleyecek olan kritik süreçte vakit giderek azalıyor. Temmuz ayında yapılacak memur maaşı zammı için hesaplamalar, TÜİK tarafından açıklanan haziran enflasyon beklentileri doğrultusunda şekillenmeye başladı. En düşük memur maaşının yanı sıra öğretmen, polis, hemşire ve doktor gibi meslek gruplarına ilişkin tahmini hesaplamalar da şekillendi.

Memur Zammı Hesabı 2026 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde yüzde 18,19'a ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 18,19'luk zammı garantileyecek.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

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Memur Zammı Hesabı 2026 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.19

6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,48

Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7

Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 13,93

Memur Zammı Hesabı 2026 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

KESİN ZAM ORANI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek.

Memur emeklileri ise temmuz ayının başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam oranının belli olmasının ardından yeni aylıklar hesaplanacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

Memur Zammı Hesabı 2026 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 13,93 artışla 70 bin 529 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 643 liraya yükselecek.

Memur Zammı Hesabı 2026 | Polis, öğretmen, hemşire, doktor maaş zammı ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

6 AYLIK TAHMİNLERE GÖRE POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR İÇİN OLUŞAN ZAM TABLOSU

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİV. MEZ) 1/4

Mevcut: 94.384 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 106.094 TL
%13,93 zamlı: 107.538 TL

MEMUR (ÜNİV. MEZ) 9/1

Mevcut: 64.397 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 72.388 TL
%13,93 zamlı: 73.365 TL

MÜHENDİS 1/4

Mevcut: 96.211 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 108.143 TL
%13,93 zamlı: 109.601 TL

TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 75.163 TL
%13,93 zamlı: 76.181 TL

VAİZ 1/4

Mevcut: 76.653 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 86.153 TL
%13,93 zamlı: 87.318 TL

AVUKAT

Mevcut: 90.000 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.169 TL
%13,93 zamlı: 102.536 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.291 TL
%13,93 zamlı: 92.524 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 82.475 TL
%13,93 zamlı: 83.589 TL

PROFESÖR 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 151.844 TL
%13,93 zamlı: 153.892 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.804 TL
%13,93 zamlı: 103.179 TL

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 100.282 TL
%13,93 zamlı: 101.636 TL

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.752 TL
%13,93 zamlı: 92.988 TL

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 169.093 TL
%13,93 zamlı: 171.377 TL

HEMŞİRE (ÜNİV. MEZ) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 84.049 TL
%13,93 zamlı: 85.186 TL

Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahildir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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