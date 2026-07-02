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Giriş Tarihi: 02.07.2026 11:37

Memur Zammı Netleşiyor! Polis, öğretmen, doktor... 2026 Temmuz ayı en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca memurun yılın ikinci yarısında alacağı zam oranını netleştirecek olan Haziran ayı enflasyon verisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Böylece vatandaşlar için "2026 Memur maaş zammı ne zaman belli olacak?" sorusu ön plana çıktı. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar ile öğretmen, polis, hemşire ve mühendis gibi farklı meslek gruplarının alacağı maaş oranları kesinleşecek. İşte memur zammı hesaplamalarına dair detaylar…

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Memur Zammı Netleşiyor! Polis, öğretmen, doktor... 2026 Temmuz ayı en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2026 Temmuz memur maaş zammı hesaplamaları, ekonomi gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. TÜİK tarafından açıklanacak olan Haziran ayı verisiyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve memur zam oranı belli olacak. Yılın ilk 5 ayına ait verilerle birlikte, memur ve memur emeklileri için %12,41'lik bir artış şimdiden garanti altına alınmış durumda.

Memur Zammı Netleşiyor! Polis, öğretmen, doktor... 2026 Temmuz ayı en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

2026 TEMMUZ AYI MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 yılı Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulacak.

Böylece Temmuz ayı memur maaş zammı hesaplamaları netleşecek.

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Memur Zammı Netleşiyor! Polis, öğretmen, doktor... 2026 Temmuz ayı en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ORAN CEPTE!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ilk 5 aylık kümülatif tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi yüzde 16,60 olarak açıklandı. Bu veri, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam dengesini doğrudan etkiliyor. Toplu sözleşme gereği ilk dönem zammını aşan kısım, "enflasyon farkı" olarak maaşlara ilave edilecek.

Mevcut 5 aylık hesaplamalara göre memurların şimdiden hak ettiği net enflasyon farkı yüzde 5,05 seviyesine ulaşırken, yüzde 7'lik Temmuz toplu sözleşme payı da eklendiğinde hak edilen toplam oran yüzde 12,41 olarak tescillendi.

Memur Zammı Netleşiyor! Polis, öğretmen, doktor... 2026 Temmuz ayı en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Piyasa beklentilerini şekillendiren Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1,36 oldu. Bu oran gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18 civarına gelecek. Bu durumunda memur ve memur emeklisi maaşlarına zam oranı yaklaşık yüzde 13,8'e ulaşacak.

Memur Zammı Netleşiyor! Polis, öğretmen, doktor... 2026 Temmuz ayı en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Altı aylık enflasyonun yüzde 18 olarak gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşının yaklaşık 70 bin 400 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 600 liraya yükselmesi bekleniyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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