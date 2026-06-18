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Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...
Giriş Tarihi: 18.06.2026 07:20
Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...
Temmuz ayında yapılacak memur maaşı zammı için hesaplamalar haziran enflasyon beklentileri doğrultusunda şekillenmeye başladı. Piyasa tahminlerine göre haziran ayında TÜFE'nin yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 18,19'a ulaşması bekleniyor. Bu tablo, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranına ilişkin yeni maaş hesaplamalarını da gündeme taşıdı.