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Giriş Tarihi: 18.06.2026 07:20

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...

Temmuz ayında yapılacak memur maaşı zammı için hesaplamalar haziran enflasyon beklentileri doğrultusunda şekillenmeye başladı. Piyasa tahminlerine göre haziran ayında TÜFE'nin yüzde 1,36 seviyesinde gerçekleşmesi halinde 6 aylık enflasyonun yüzde 18,19'a ulaşması bekleniyor. Bu tablo, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranına ilişkin yeni maaş hesaplamalarını da gündeme taşıdı.

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Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...

Milyonlarca memurun gözü temmuz ayında açıklanacak zam oranında. Beş aylık enflasyon verilerinin kesinleşmesinin ardından haziran ayı için öngörülen yüzde 1,36'lık TÜFE beklentisi, maaşlarda oluşabilecek artışın boyutunu ortaya koydu. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammıyla birlikte memur maaşlarında önemli bir yükseliş beklenirken, en düşük memur maaşının yanı sıra öğretmen, polis, hemşire ve doktor maaşlarına ilişkin tahmini hesaplamalar da netleşmeye başladı.

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde yüzde 18,19'a ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 18,19'luk zammı garantileyecek.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

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Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...

KÜMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18.19

6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,48

Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7

Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 13,93

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 13,93 artışla 70 bin 529 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 643 liraya yükselecek.

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...

KESİN ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek.

Memur emeklileri ise temmuz ayının başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam oranının belli olmasının ardından yeni aylıklar hesaplanacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...

6 AYLIK TAHMİNLERE GÖRE POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR İÇİN OLUŞAN ZAM TABLOSU

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİV. MEZ) 1/4

Mevcut: 94.384 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 106.094 TL
%13,93 zamlı: 107.538 TL

MEMUR (ÜNİV. MEZ) 9/1

Mevcut: 64.397 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 72.388 TL
%13,93 zamlı: 73.365 TL

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...

MÜHENDİS 1/4

Mevcut: 96.211 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 108.143 TL
%13,93 zamlı: 109.601 TL

TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 75.163 TL
%13,93 zamlı: 76.181 TL

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...

VAİZ 1/4

Mevcut: 76.653 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 86.153 TL
%13,93 zamlı: 87.318 TL

AVUKAT

Mevcut: 90.000 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.169 TL
%13,93 zamlı: 102.536 TL

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.291 TL
%13,93 zamlı: 92.524 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 82.475 TL
%13,93 zamlı: 83.589 TL

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...

PROFESÖR 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 151.844 TL
%13,93 zamlı: 153.892 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.804 TL
%13,93 zamlı: 103.179 TL

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 100.282 TL
%13,93 zamlı: 101.636 TL

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.752 TL
%13,93 zamlı: 92.988 TL

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 169.093 TL
%13,93 zamlı: 171.377 TL

HEMŞİRE (ÜNİV. MEZ) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 84.049 TL
%13,93 zamlı: 85.186 TL

Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahildir.

Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...
Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...
Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...
Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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