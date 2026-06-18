Memur maaş zammı şekilleniyor! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Polis, öğretmen, doktor...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 13,93 artışla 70 bin 529 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 643 liraya yükselecek.