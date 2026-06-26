Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Memur Maaş Zammı Son Durum 2026 | Temmuz ayında memur zammı ne kadar olacak? Son veri bekleniyor!
Giriş Tarihi: 26.06.2026 16:05

Memur Maaş Zammı Son Durum 2026 | Temmuz ayında memur zammı ne kadar olacak? Son veri bekleniyor!

Milyonlarca memurun gözü, maaşlarına yapılacak olan zam oranına çevrilmiş durumda. TÜİK tarafından temmuz ayının başında açıklanacak olan Haziran ayı verisiyle birlikte, 6 aylık enflasyon farkı netleşecek ve memur zammı oranı belli olacak. Peki "2026 memur maaş zammı ne kadar olacak?" İşte öğretmen, polis, hemşire ve mühendis gibi farklı meslek gruplarının tahmini maaş hesaplamaları…

  • ABONE OL
Memur Maaş Zammı Son Durum 2026 | Temmuz ayında memur zammı ne kadar olacak? Son veri bekleniyor!

2026 Temmuz memur zammı için geri sayım hızlandı. Yılın ilk 5 ayına ait (Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) tüketici fiyat endeksi verilerinin netleşmesiyle birlikte, memurların şimdiden hak ettiği enflasyon farkı tabanının büyük bir kısmı şekillenmiş durumda. Şimdi ise gözler, TÜİK tarafından temmuz ayının ilk haftasında ilan edilecek olan son haziran ayı verisine kilitlendi. TCMB 6 aylık TÜFE beklentisine göre, memur maaş zammı için tahmini hesaplamalar ön plana çıktı.

Memur Maaş Zammı Son Durum 2026 | Temmuz ayında memur zammı ne kadar olacak? Son veri bekleniyor!

2026 MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emekliler kesin zam oranını, 3 Temmuz'da TÜİK açıklaması ile öğrenecek. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek.

Memur emeklileri ise temmuz ayının başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam oranının belli olmasının ardından yeni aylıklar hesaplanacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Memur Maaş Zammı Son Durum 2026 | Temmuz ayında memur zammı ne kadar olacak? Son veri bekleniyor!

MEMUR MAAŞI İÇİN 5 AYLIK FARK BELLİ OLDU

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.

TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

  • Toplam enflasyon: %16.60
  • 5 aylık enflasyon farkı: %5.04
  • Toplu sözleşme zammı: %7
  • Kümülatif zam: %12.40
Memur Maaş Zammı Son Durum 2026 | Temmuz ayında memur zammı ne kadar olacak? Son veri bekleniyor!

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde yüzde 18,19'a ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 18,19'luk zammı garantileyecek.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılaca

  • Toplam enflasyon: %18.19
  • 6 aylık enflasyon farkı: %6.48
  • Toplu sözleşme zammı: %7
  • Kümülatif zam: %13.94
Memur Maaş Zammı Son Durum 2026 | Temmuz ayında memur zammı ne kadar olacak? Son veri bekleniyor!

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 13,93 artışla 70 bin 529 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 643 liraya yükselecek.

Memur Maaş Zammı Son Durum 2026 | Temmuz ayında memur zammı ne kadar olacak? Son veri bekleniyor!

6 AYLIK TAHMİNLERE GÖRE POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR İÇİN OLUŞAN ZAM TABLOSU

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİV. MEZ) 1/4

Mevcut: 94.384 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 106.094 TL
%13,93 zamlı: 107.538 TL

MEMUR (ÜNİV. MEZ) 9/1

Mevcut: 64.397 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 72.388 TL
%13,93 zamlı: 73.365 TL

MÜHENDİS 1/4

Mevcut: 96.211 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 108.143 TL
%13,93 zamlı: 109.601 TL

TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 75.163 TL
%13,93 zamlı: 76.181 TL

VAİZ 1/4

Mevcut: 76.653 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 86.153 TL
%13,93 zamlı: 87.318 TL

AVUKAT

Mevcut: 90.000 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.169 TL
%13,93 zamlı: 102.536 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.291 TL
%13,93 zamlı: 92.524 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 82.475 TL
%13,93 zamlı: 83.589 TL

PROFESÖR 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 151.844 TL
%13,93 zamlı: 153.892 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.804 TL
%13,93 zamlı: 103.179 TL

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 100.282 TL
%13,93 zamlı: 101.636 TL

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.752 TL
%13,93 zamlı: 92.988 TL

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 169.093 TL
%13,93 zamlı: 171.377 TL

HEMŞİRE (ÜNİV. MEZ) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 84.049 TL
%13,93 zamlı: 85.186 TL

Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahildir.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA