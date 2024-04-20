Giriş Tarihi: 20.04.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
16:06
MEMUR MAAŞI ZAMMI TEMMUZ 2024: İlk hesap! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Memur zammı temmuz 2024 hesapları başladı. 6 aylık enflasyon oranına eklenecek toplu sözleşme zammı ile değerlendirilecek memur maaşları ocak ayında yüzde 49,25 artış yaşadı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak yeni maaşlar için geri sayım başladı. En düşük memur maaşı ne kadar olacak merak konusu. İşte, emekli ve memur zammı son dakika haberleri...