MEMUR MAAŞI ZAMMI TEMMUZ 2024: İlk hesap! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Zam oranı için enflasyonda ilk 3 veri belli oldu. Şimdi temmuz ayı bekleniyor. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşe, 2024 memur zammı hesaplama...