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Haberler Fotohaber MEMUR MAAŞI ZAMMI TEMMUZ 2024: İlk hesap! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 20.04.2024 16:06 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 16:06

MEMUR MAAŞI ZAMMI TEMMUZ 2024: İlk hesap! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı temmuz 2024 hesapları başladı. 6 aylık enflasyon oranına eklenecek toplu sözleşme zammı ile değerlendirilecek memur maaşları ocak ayında yüzde 49,25 artış yaşadı. Yılın ikinci yarısında uygulanacak yeni maaşlar için geri sayım başladı. En düşük memur maaşı ne kadar olacak merak konusu. İşte, emekli ve memur zammı son dakika haberleri...

MEMUR MAAŞI ZAMMI TEMMUZ 2024: İlk hesap! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

Memur zammı ne kadar olacak ve ne zaman açıklanacak soruları arama motorlarına yöneltiliyor. Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamaları takip ediliyor. Zam oranı için enflasyonda ilk 3 veri belli oldu. Şimdi temmuz ayı bekleniyor. Peki; en düşük memur maaşı ne kadar olacak? İşe, 2024 memur zammı hesaplama...

MEMUR MAAŞI ZAMMI TEMMUZ 2024: İlk hesap! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR MAAŞLARI YILDA İKİ KEZ ARTIYOR

Memur maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında artış yaşıyor. Son olarak yüzde 49,25 oranında zam alan memurlar toplu sözleşme zammından da yararlanıyor.

Ocak zammıyla birlikte yaklaşık 33 bin TL seviyesine ulaşan en düşük memur maaşı yılın 2. zammını bekliyor.

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MEMUR MAAŞI ZAMMI TEMMUZ 2024: İlk hesap! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

2024 MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

3 Nisan günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekli ve memur temmuz zammı için 3 aylık veriyi netleştirdi:

Buna göre, enflasyon martta aylık bazda yüzde 3,16 olurken, yıllık bazda yüzde 68,50 olarak gerçekleşti.

Emekli ve memur zammı son 3 veriyi bekliyor.

MEMUR MAAŞI ZAMMI TEMMUZ 2024: İlk hesap! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

3 AYLIK MEMUR ZAMMI NE KADAR OLDU?

Memur ve emeklinin 3 aylık maaş zammı netleşti. Yüzde 15,06 olan 3 aylık enflasyon farkı son verileri bekliyor. Memurlar son olarak Haziran ayı enflasyon rakamları ile 2024 temmuz memur zammı oranını öğrenecek.

MEMUR MAAŞI ZAMMI TEMMUZ 2024: İlk hesap! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Temmuz saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak son enflasyon rakamlarıyla birlikte emekli ve memurun zam oranı netleşecek.

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