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Giriş Tarihi: 28.06.2026 12:16

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Öğretmen, polis, hemşire... Zamlı memur maaşları ne kadar olacak?

2026 Temmuz memur zammı hesaplamaları için nefesler tutuldu! TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık verilerle birlikte memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı dahil kesinleşen oran yüzde 12,41 oldu. Haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle tamamlanacak olan 6 aylık veri maratonunda, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı tablosu milyonlarca memur için yeniden şekilleniyor. Peki, yeni öğretmen, hemşire, polis maaşları ne kadar olacak?

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MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Öğretmen, polis, hemşire... Zamlı memur maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca kamu görevlisinin ve emeklisinin gözü kulağı, yılın ikinci yarısında cüzdanlara yansıyacak maaş artış oranlarına çevrildi. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi Haziran ayı beklentileri doğrultusunda, memur maaşlarına yapılacak nihai artış tahmininin yüzde 13,8 seviyelerine yaklaşması öngörülüyor. Toplu sözleşme hükümlerine göre belirlenecek bu kritik artış, en düşük memur maaşından öğretmen, doktor ve polis aylıklarına kadar tüm unvanları doğrudan etkileyecek.

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Öğretmen, polis, hemşire... Zamlı memur maaşları ne kadar olacak?

5 AYLIK ORANA GÖRE KESİNLEŞEN MEMUR ENFLASYON FARKI NEDİR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan ilk 5 aylık kümülatif tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisi yüzde 16,60 olarak açıklandı. Bu veri, memur ve memur emeklilerinin alacağı zam dengesini doğrudan etkiliyor. Toplu sözleşme gereği ilk dönem zammını aşan kısım, "enflasyon farkı" olarak maaşlara ilave edilecek.

Mevcut 5 aylık hesaplamalara göre memurların şimdiden hak ettiği net enflasyon farkı yüzde 5,05 seviyesine ulaşırken, yüzde 7'lik Temmuz toplu sözleşme payı da eklendiğinde hak edilen toplam oran yüzde 12,41 olarak tescillendi.

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MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Öğretmen, polis, hemşire... Zamlı memur maaşları ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Piyasa beklentilerini şekillendiren Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Haziran ayı TÜFE beklentisi yüzde 1,36 oldu. Bu oran gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde 18 civarına gelecek. Bu durumunda memur ve memur emeklisi maaşlarına zam oranı yaklaşık yüzde 13,8'e ulaşacak.

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Öğretmen, polis, hemşire... Zamlı memur maaşları ne kadar olacak?

Altı aylık enflasyonun yüzde 18 olarak gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşının yaklaşık 70 bin 400 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 600 liraya yükselmesi bekleniyor. İşte bazı meslek gruplarının bu oranla artışı:

  • POLİS MEMURU 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%13,75: 92.837 TL

  • HEMŞİRE (Üniv. Mez) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%13,75: 85.047 TL

  • ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%13,75: 83.454 TL

  • UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%13,75: 171.119 TL

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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