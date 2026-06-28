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MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Öğretmen, polis, hemşire... Zamlı memur maaşları ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 28.06.2026 12:16
MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Öğretmen, polis, hemşire... Zamlı memur maaşları ne kadar olacak?
2026 Temmuz memur zammı hesaplamaları için nefesler tutuldu! TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık verilerle birlikte memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı dahil kesinleşen oran yüzde 12,41 oldu. Haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle tamamlanacak olan 6 aylık veri maratonunda, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı tablosu milyonlarca memur için yeniden şekilleniyor. Peki, yeni öğretmen, hemşire, polis maaşları ne kadar olacak?