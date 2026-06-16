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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...
Giriş Tarihi: 16.06.2026 07:36

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Temmuz ayında yapılacak memur maaşı zammı için geri sayım sürerken gözler son enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde netleşti. Polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak nihai zam oranı haziran enflasyonuyla kesinleşecek.

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MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranını yakından takip ediyor. Beş aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam hesabında önemli bir eşik aşılırken, memurlar için oluşan yüzde 5,05'lik enflasyon farkı dikkat çekti. Toplu sözleşmeden kaynaklanan artışla birlikte şu anki verilere göre temmuz zammı yaklaşık yüzde 12,41 seviyesinde bulunuyor. Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu personelinin güncel maaşları da netlik kazanacak.

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Haziran ayında piyasanın tahminine göre TÜFE 1,36 oranında gerçekleşirse, 6 aylık enflasyon toplamda yüzde yüzde 18,19'a ulaşacak. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 18,19'luk zammı garantileyecek.

6 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,48'e yükselecek. Memur ve memur emeklilerine bu durumda yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla birlikte toplamda 13,93 zam yapılacak.

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MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

  • 6 Aylık Enflasyon: 18.19
  • 6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,48
  • Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
  • Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 13,93
MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı, yüzde 13,93 artışla 70 bin 529 liraya, 27 bin 772 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 643 liraya yükselecek.

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

KESİN ZAM ORANI 3 TEMMUZ'DA NETLEŞECEK

Memurlar ve emekliler zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Memurlar 15 Temmuz'da zamlı aylıklarını ve ek ödemelerini hesaplarında görecek.

Memur emeklileri ise temmuz ayının başında maaşlarını zamsız olarak alacak. Zam oranının belli olmasının ardından yeni aylıklar hesaplanacak. Hesaplanan zam farkı ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

6 AYLIK TAHMİNLERE GÖRE POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR İÇİN OLUŞAN ZAM TABLOSU

ŞUBE MÜDÜRÜ (ÜNİV. MEZ) 1/4

Mevcut: 94.384 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 106.094 TL
%13,93 zamlı: 107.538 TL

MEMUR (ÜNİV. MEZ) 9/1

Mevcut: 64.397 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 72.388 TL
%13,93 zamlı: 73.365 TL

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

MÜHENDİS 1/4

Mevcut: 96.211 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 108.143 TL
%13,93 zamlı: 109.601 TL

TEKNİSYEN (LİSE MEZ.) 11/1

Mevcut: 66.870 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 75.163 TL
%13,93 zamlı: 76.181 TL

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

VAİZ 1/4

Mevcut: 76.653 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 86.153 TL
%13,93 zamlı: 87.318 TL

AVUKAT

Mevcut: 90.000 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.169 TL
%13,93 zamlı: 102.536 TL

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 81.219 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.291 TL
%13,93 zamlı: 92.524 TL

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 73.368 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 82.475 TL
%13,93 zamlı: 83.589 TL

PROFESÖR 1/4

Mevcut: 135.089 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 151.844 TL
%13,93 zamlı: 153.892 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Mevcut: 90.568 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 101.804 TL
%13,93 zamlı: 103.179 TL

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

BAŞKOMİSER 3/1

Mevcut: 89.214 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 100.282 TL
%13,93 zamlı: 101.636 TL

POLİS MEMURU 8/1

Mevcut: 81.617 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 91.752 TL
%13,93 zamlı: 92.988 TL

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

UZMAN DOKTOR 1/4

Mevcut: 150.426 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 169.093 TL
%13,93 zamlı: 171.377 TL

HEMŞİRE (ÜNİV. MEZ) 5/1

Mevcut: 74.770 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE) zamlı: 84.049 TL
%13,93 zamlı: 85.186 TL

Not: Aile yardımı (çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) dahildir.

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

6 aylık ve yıl sonu tahminlere göre 4C'li memur emeklisi için oluşan zam şu şekilde:

MÜSTEŞAR 1/1

Mevcut: 98.784 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 111.043 TL
%13,93 zamlı: 112.540 TL

GENEL MÜDÜR 1/1

Mevcut: 87.541 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 98.405 TL
%13,93 zamlı: 99.756 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4

Mevcut: 34.955 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 39.293 TL
%13,93 zamlı: 39.825 TL

MEMUR (LİSANS) 1/4

Mevcut: 27.584 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 31.007 TL
%13,93 zamlı: 31.425 TL

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

ÖĞRETMEN 1/4

Mevcut: 41.321 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 46.449 TL
%13,93 zamlı: 47.004 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4

Mevcut: 58.010 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 65.209 TL
%13,93 zamlı: 66.068 TL

BAŞKOMİSER 1/4

Mevcut: 42.175 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 47.409 TL
%13,93 zamlı: 48.043 TL

POLİS MEMURU 1/4

Mevcut: 41.484 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 46.632 TL
%13,93 zamlı: 47.259 TL

HEMŞİRE (LİSANS) 1/4

Mevcut: 41.321 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 46.449 TL
%13,93 zamlı: 47.004 TL

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

MÜHENDİS 1/4

Mevcut: 42.013 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 47.227 TL
%13,93 zamlı: 47.882 TL

TEKNİSYEN (LİSE) 1/4

Mevcut: 29.946 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 33.662 TL
%13,93 zamlı: 34.121 TL

PRATİSYEN HEKİM 1/4

Mevcut: 60.510 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 68.019 TL
%13,93 zamlı: 68.854 TL

PROFESÖR 1/4

Mevcut: 70.904 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 79.703 TL
%13,93 zamlı: 80.800 TL

İMAM-HATİP

Mevcut: 41.321 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 46.449 TL
%13,93 zamlı: 47.004 TL

AVUKAT 1/4

Mevcut: 41.321 TL
%12,41 (5 aylık TÜFE): 46.449 TL
%13,93 zamlı: 47.004 TL

MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...
MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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