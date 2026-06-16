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MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...
Giriş Tarihi: 16.06.2026 07:36
MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...
Temmuz ayında yapılacak memur maaşı zammı için geri sayım sürerken gözler son enflasyon verisine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde netleşti. Polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak nihai zam oranı haziran enflasyonuyla kesinleşecek.