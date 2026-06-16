MEMUR ZAMMI 2026 TEMMUZ: Son 1 veri! Memur maaş zammı ne kadar olacak? Polis, öğretmen, doktor...

Milyonlarca memur ve memur emeklisi temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam oranını yakından takip ediyor. Beş aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte zam hesabında önemli bir eşik aşılırken, memurlar için oluşan yüzde 5,05'lik enflasyon farkı dikkat çekti. Toplu sözleşmeden kaynaklanan artışla birlikte şu anki verilere göre temmuz zammı yaklaşık yüzde 12,41 seviyesinde bulunuyor. Haziran ayı enflasyon rakamının açıklanmasının ardından polis, öğretmen, doktor, hemşire ve diğer kamu personelinin güncel maaşları da netlik kazanacak.