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MEMUR ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 24.06.2026 07:11
MEMUR ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Temmuz ayına sayılı günler kala memur zammı için beklentiler artarken, gözler haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak son rakamlarla birlikte kamu çalışanlarının alacağı zam oranı kesinlik kazanacak.Öte yandan polis, öğretmen, doktor ve hemşire başta olmak üzere milyonlarca kişinin yeni memur maaşı tablosunu merak ettiği görülüyor. Zam oranının netleşmesiyle birlikte güncel maaş hesaplamaları da ortaya çıkacak.