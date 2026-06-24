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Giriş Tarihi: 24.06.2026 07:11

MEMUR ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayına sayılı günler kala memur zammı için beklentiler artarken, gözler haziran ayı enflasyon verisine çevrildi. Açıklanacak son rakamlarla birlikte kamu çalışanlarının alacağı zam oranı kesinlik kazanacak.Öte yandan polis, öğretmen, doktor ve hemşire başta olmak üzere milyonlarca kişinin yeni memur maaşı tablosunu merak ettiği görülüyor. Zam oranının netleşmesiyle birlikte güncel maaş hesaplamaları da ortaya çıkacak.

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MEMUR ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı için gözler açıklanacak son enflasyon verisine çevrildi. Nihai oranla birlikte temmuz ayında uygulanacak maaş artışı netleşecek.Yeni memur maaşı tutarları ise polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanları tarafından merakla bekleniyor.

MEMUR ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MEMUR MAAŞI İÇİN 5 AYLIK FARK BELLİ OLDU

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu, verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1,71 artarken, yıllık bazda ise 32,61 oranına yükseldi.TÜFE'deki değişim 2026 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,71 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,61 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış olarak gerçekleşti.

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MEMUR ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Toplam enflasyon: %16.60
5 aylık enflasyon farkı: %5.04
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %12.40

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Haziran ayı anket sonuçlarına göre enflasyon beklentisi 1,36 olarak açıklandı. Bu oranın TÜİK tarafından açıklandığını kabul edersek SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zam oranı % 18,19 olacak.

MEMUR ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE YENİ HESAP

Merkez Bankası anketinde belirtildiği gibi haziran ayı enflasyonu yüzde 1,36 olarak gelirse yeni maaş hesabı aşağıdaki gibi olacak:

Toplam enflasyon: %18.19
6 aylık enflasyon farkı: %6.48
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %13.94

MEMUR ZAMMI HESABI: Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Temmuz ayında en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#MEMUR ZAMMI

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