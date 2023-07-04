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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! 2023 Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 07:26

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! 2023 Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

Memur zammı son dakika araştırmaları vatandaşlar tarafından yapılıyor. 3 Temmuz 2023 tarihli Kabine Toplantısı sonrası basın açıklamalarında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis tatile girmeden evvel zammın belli olacağını duyurdu. Memur maaşı zammı 2023, 6 aylık TÜİK enflasyon oranı ve refah payı ile belli oluyor. Bu noktada vatandaşlar memur zammı ne kadar 2023, memur maaşı zammı ne zaman yapılacak gibi sorulara yanıt aramaya çalışıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla alakalı sık sık açıklamalarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıktığı bildirilmişti. Zam hakkında çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sürmekte. Peki, memur zammı ne kadar olacak, ne zaman? İşte memur zammı hesaplama ekranı…

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! 2023 Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

Memur maaşı zammı 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Temmuz zammı ile birlikte 6 aylık memur maaşları belli olacak. Haziran enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Temmuz saat 10.00'da açıklanacak ve memurların alacağı en düşük maaş belli olacak. Üzerine eklenecek olan refah payıyla birlikte memur zammı 2023 belli olacak. Bu noktada memur zammı ne kadar ve ne zaman soruları yanıt aramakta. İşte konu hakkında detaylar

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! 2023 Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı basın açıklamasında 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceğini belirterek, "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." dedi. İşte açıklamanın tamamı:

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MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! 2023 Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

""5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarımız netleşmiş olacaktır. Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Tatile girmeden evvel Meclis onayı gerektiren tüm hususları parlamentomuzun takdirine sunacağız."

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! 2023 Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

MEMUR EMEKLİ ZAMMINDA SON ENFLASYON AÇIKLANIYOR!

Gözler TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Özellikle memur ve emekli maaşları için büyük bir dikkatle beklenen enflasyon rakamlar Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayı enflasyon oranları 5 Temmuz'da açıklanacak.

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! 2023 Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan yeni asgari ücret belli oldu. Ara zam ile yüzde 34 oranında artan maaş, brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 TL olarak duyuruldu.

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