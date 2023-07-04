Giriş Tarihi: 04.07.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 07:26

MEMUR ZAMMI 2023 SON DAKİKA HABERİ: Temmuz zammı hesaplamaları yapıldı! 2023 Memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman yapılacak?

Memur zammı son dakika araştırmaları vatandaşlar tarafından yapılıyor. 3 Temmuz 2023 tarihli Kabine Toplantısı sonrası basın açıklamalarında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis tatile girmeden evvel zammın belli olacağını duyurdu. Memur maaşı zammı 2023, 6 aylık TÜİK enflasyon oranı ve refah payı ile belli oluyor. Bu noktada vatandaşlar memur zammı ne kadar 2023, memur maaşı zammı ne zaman yapılacak gibi sorulara yanıt aramaya çalışıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla alakalı sık sık açıklamalarda bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıktığı bildirilmişti. Zam hakkında çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sürmekte. Peki, memur zammı ne kadar olacak, ne zaman? İşte memur zammı hesaplama ekranı…