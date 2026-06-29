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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, doktor... Temmuz 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 16:51

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, doktor... Temmuz 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı, Temmuz ayı yaklaşırken kamu çalışanlarının en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Haziran enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur zammı oranı netleşecek ve kesin artış oranı ortaya çıkacak. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire başta olmak üzere milyonlarca memurun yeni maaş tablosu da bu verilerle birlikte şekillenecek.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, doktor... Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Memur zammı için tüm dikkatler açıklanacak son enflasyon verisine çevrilmiş durumda. Kesinleşecek oranla birlikte Temmuz ayında uygulanacak maaş artışı da netlik kazanacak. Yeni memur maaşı rakamları ise polis, öğretmen, doktor ve diğer kamu çalışanları tarafından yakından takip ediliyor.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, doktor... Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

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Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında ise yüzde 4,18 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,71 artarken, yıllık bazda yüzde 32,61 seviyesine yükseldi.

2026 yılı Mayıs ayında TÜFE; bir önceki aya göre yüzde 1,71, yılın başına göre yüzde 16,61, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış gösterdi.

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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, doktor... Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Toplam enflasyon: %16.60
5 aylık enflasyon farkı: %5.04
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %12.40

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Haziran ayı anket sonuçlarına göre enflasyon beklentisi 1,36 olarak açıklandı. Bu oranın TÜİK tarafından açıklandığını kabul edersek SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaş zam oranı % 18,19 olacak.

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, doktor... Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI TAHMİNİNE GÖRE YENİ HESAP

Merkez Bankası anketinde belirtildiği gibi haziran ayı enflasyonu yüzde 1,36 olarak gelirse yeni maaş hesabı aşağıdaki gibi olacak:

Toplam enflasyon: %18.19
6 aylık enflasyon farkı: %6.48
Toplu sözleşme zammı: %7
Kümülatif zam: %13.94

MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, doktor... Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#MEMUR ZAMMI

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