MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, doktor... Temmuz 2026’da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında ise yüzde 4,18 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,71 artarken, yıllık bazda yüzde 32,61 seviyesine yükseldi.

2026 yılı Mayıs ayında TÜFE; bir önceki aya göre yüzde 1,71, yılın başına göre yüzde 16,61, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,61 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,24 artış gösterdi.