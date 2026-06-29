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MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, doktor... Temmuz 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 29.06.2026 16:51
MEMUR ZAMMI HESAPLAMA: Polis, öğretmen, doktor... Temmuz 2026'da en düşük memur maaşı ne kadar olacak?
Memur zammı, Temmuz ayı yaklaşırken kamu çalışanlarının en çok takip ettiği konular arasında yer alıyor. Haziran enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte memur zammı oranı netleşecek ve kesin artış oranı ortaya çıkacak. Polis, öğretmen, doktor ve hemşire başta olmak üzere milyonlarca memurun yeni maaş tablosu da bu verilerle birlikte şekillenecek.